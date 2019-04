Włoski dziennik: Ronaldo rozważa odejście z Juventusu

16.04 | Po niezwykle emocjonującym meczu Ajax Amsterdam w wielkim stylu pokonał na wyjeździe Juventus 2:1 i awansował do półfinału Ligi Mistrzów. W barwach turyńczyków doskonałą partię rozegrał Wojciech Szczęsny, ale nie był w stanie powstrzymać kapitalnie grających Holendrów.

Turyńczycy zostali wyeliminowani przez rewelację tegorocznej edycji - Ajax Amsterdam. W Holandii było 1:1, we wtorkowym rewanżu Stara Dama przegrała 1:2. W obu meczach gole dla mistrzów Włoch strzelał właśnie Ronaldo.



Włosi rozpaczają. "Sam Ronaldo nie wystarczy" Smutek, żal,... czytaj dalej » Portugalczyk miał być brakującym elementem układanki Juventusu, sezon w sezon mierzącego w europejski triumf. Dlatego latem zeszłego roku klub nie wahał się wydać na byłego piłkarza Realu około 100 milionów euro.

Ronaldo uchodzi za specjalistę tych rozgrywek - zwyciężał w nich pięć razy, w tym przez trzy ostatnie lata z Królewskimi. A Stara Dama w XXI wieku przegrała trzy finały (2003, 2015 i 2017).

Jedno trofeum

Według "Corriere della Sera" odpadnięcie z Ajaksem sprawiło, że Ronaldo ponoć rozważa odejście z Turynu. Dziennik donosi, że Portugalczyk nie czuje wystarczającego wsparcia od zespołu. W spotkaniach z Holendrami tylko on brał na siebie odpowiedzialność na boisku.



Ronaldo wystąpił do tej pory w 38 meczach Juventusu, zdobył w nich 26 bramek, dołożył 12 asyst. Prawdopodobnie w najbliższy weekend drużyna zapewni sobie ósmy ligowy tytuł z rzędu. To będzie jedyne trofeum Starej Damy w tym sezonie (w krajowym pucharze turyńczycy zostali wyeliminowani w ćwierćfinale).