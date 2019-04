Drągowski z notą marzeń. Jako drugi w historii

"Superman" Drągowski. Takiego w występu w Serie A nie było 14 lat We włoskiej Serie... czytaj dalej » Drągowski jest wypożyczony do Empoli z Fiorentiny. Do klubu z Florencji trafił latem 2016 roku, ale na Artemio Franchi zaliczył tylko siedem ligowych spotkań. W Empoli zagrał ósme spotkanie w lidze w tym sezonie, drugi raz zachował czyste konto, ale za to w spektakularnym stylu

Nota marzeń

Polski bramkarz w poniedziałek obronił aż 17 strzałów. Nikt w Serie A tyle razy nie bronił dostępu do bramki od sezonu 2004/2005. Drągowski jest dopiero drugim bramkarzem, który dostał notę "10" od dziennikarzy portalu Whoscored.com. Pierwszym był w sezonie 2013/2014 Matttia Perin. Ówczesny golkiper Genoi fantastycznie zagrał w spotkaniu z AC Milan.

Za poniedziałkowy występ Drągowskiego "La Gazzetta dello Sport" dała mu "tylko" notę 8,5, ale jak dodała - pokazał parady z kategorii cudownych.



Bartlomiej Dragowski: Is only the second goalkeeper to receive a WhoScored 10 rating in a Serie A game since we started receiving Opta data for the 2009/10 campaign.



The 21-year-old made 17 saves, as Empoli remarkably drew 0-0 with Atalanta https://t.co/dcscTa6SjHpic.twitter.com/MHOkixywFY — WhoScored.com (@WhoScored) 15 kwietnia 2019

Atalanta była zdecydowanym faworytem poniedziałkowego spotkania. Od dwóch sezonów ekipa z Bergamo to prawdziwy symbol świeżości we włoskiej piłce. W tym sezonie tylko Juventus strzelił więcej goli od Atalanty, a Stara Dama sama przekonała się o sile rażenia zawodników z Bergamo. W końcówce stycznia Atalanta rozbiła Juve 3:0 w ćwierćfinale Pucharu Włoch.

Piłkarze Atalanty remisem z Empoli bardzo skomplikowali sobie walkę o miejsce premiujące grą w Lidze Mistrzów. Zwycięstwo zrównałoby ich punktami z piłkarzami AC Milan, a tak – po 32 kolejkach zajmują szóstą lokatę ze stratą dwóch punktów do czwartych w tabeli Rossonerich.