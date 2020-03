Włosi mają nowy pomysł na dokończenie Serie A. Jest wyjątkowy

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Wszystkie wydarzenia sportowe we Włoszech zostały zawieszone do 3 kwietnia, ale jest mało prawdopodobne, by do tego czasu kryzys związany z pandemią został zażegnany. Na obradach FIGC 10 marca brano pod uwagę dokończenie rozgrywek w formie play off, uznanie obecnej kolejności za końcową oraz rezygnację z wyłonienia mistrza kraju.

"Za wcześnie na deklaracje"

Włosi chcą przełożenia mistrzostw Europy. Spotkanie w tej sprawie w przyszłym tygodniu - Zaproponujemy... czytaj dalej » Teraz Gravina na antenie rozgłośni Rai dopuścił jeszcze jedną możliwość. - Nie jest wykluczone, że obecne rozgrywki da się rozłożyć na dwa sezony. Jest jednak jeszcze za wcześnie na zdecydowane deklaracje - powiedział.



Szef FIGC poinformował, że podczas wtorkowej telekonferencji UEFA poprze przeniesienie na inny termin mistrzostw Europy.

- Odroczenie mistrzostw Europy jest pomysłem, który należy zrealizować. Jutro będziemy apelować do UEFA i wszystkich federacji o odpowiedzialność, aby nie narażać zdrowia sportowców i kibiców - zapewnił Gravina.



Włochy są najbardziej w Europie dotknięte pandemią koronawirusa. W całym kraju zakażonych jest ponad 20 tys. osób, a zmarło już ponad 1800.