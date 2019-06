Jedno cudowne trafienie piłkarza Realu Madryt to za mało. Włosi liderami grupy przed Polską

16.06.2019 | Włochy - Hiszpania 3:1 w meczu mistrzostw Europy do lat 21.

Spotkanie Hiszpanii ze współgospodarzami turnieju toczyło się w niezłym tempie, a młodzi zawodnicy, dobrze znani z europejskich boisk, popisywali się znakomitym wyszkoleniem technicznym.

Wspaniały gol gracza Realu Madryt

Świetna inauguracja mistrzostw Europy. Pięć goli i wygrana Polaków To było piękne... czytaj dalej » Tak było w 9. minucie, kiedy przepięknym trafieniem prowadzenie Hiszpanom dał Dani Ceballos. Gracz Realu Madryt przymierzył zza pola karnego idealnie w górny róg bramki Aleksa Mereta. Włoski bramkarz nie miał szans.

Gospodarze zdołali doprowadzić do wyrównania całkiem szybko i pierwsza połowa skończyła się wynikiem 1:1. Tym razem rajdem z lewej strony pola karnego popisał się Federico Chiesa. Zawodnik Fiorentiny wpadł w pole karne, po czym zaskoczył bramkarza strzałem z ostrego kąta przy bliższym słupku. Unai Simon spodziewał się chyba dośrodkowania, bo był źle ustawiony.

W drugiej części dalej toczyła się zacięta rywalizacja. W 56. minucie Carlos Soler był bliski zdobycia drugiej bramki dla Hiszpanii. Meret obronił jednak z trudem znakomity strzał z dystansu pomocnika Valencii.

Dzień Chiesy

Co nie udało się Hiszpanom, zrealizowali Włosi. Szczęście nie opuściło Chiesy, któremu piłka trochę przypadkowo spadła na nogę tuż przed bramkę po małym "bilardzie" w polu karnym. Syn Enrico Chiesy, byłego znakomitego włoskiego napastnika, nie zmarnował idealnego prezentu i zrobiło się 2:1 dla Włochów.

Ekipa z Półwyspu Iberyjskiego posiadała przewagę, dążyła do wyrównania, ale nic takiego się nie wydarzyło. A co więcej – to Włosi podwyższyli prowadzenie niecałe dziesięć minut przed końcem. Arbiter spotkania podyktował rzut karny dla Azzurrich. Po wideo weryfikacji okazało się, że Soler faulował Lorenzo Pellegriniego, który sam wykorzystał strzał z jedenastego metra.

W kolejnych meczach w środę Hiszpania gra z Belgią, a Włochy z Polską. W sobotę koniec zmagań w grupie A spotkaniami Belgii z Włochami i Hiszpanii z Polską.

Tabela grupy A

M Z R P Bramki Pkt

1. Włochy 1 1 0 0 3-1 3

2. Polska 1 1 0 0 3-2 3

3. Belgia 1 0 0 1 2-3 0

4. Hiszpania 1 0 0 1 1-3 0