Sędzia z zakazem stadionowym. Uderzył piłkarza głową w twarz

Do gorszących scen doszło 1 lutego przy okazji spotkania między drużynami Borgo Mogliano i Montottone w Maceracie, a całe zajście opisuje agencja ANSA.

2000 euro kary dla Milika. Decyzja wywołała oburzenie 2000 euro ma... czytaj dalej » Przy stanie 3:1 dla gospodarzy Martiniello ukarał czerwoną kartką bramkarza prowadzącej drużyny Matteo Cicciole. Piłkarz zupełnie nie rozumiał decyzji arbitra i tuż po ostatnim gwizdku zaczepił go pod szatnią i poprosił o wyjaśnienie. Tłumaczenia nie uzyskał, został za to potężnie uderzony głową w twarz. Poszkodowany musiał trafić do szpitala, z którego niebawem został zwolniony, otrzymując 15-dniowe zwolnienie lekarskie.

Na stadiony nie wejdzie

Krewkiemu arbitrowi skandaliczne zachowanie nie uszło na sucho. Został na niego nałożony roczny zakaz stadionowy, co oznacza, że nie będzie mógł oglądać na żywo meczów trzech zawodowych włoskich lig, rozgrywek pucharowych i amatorskich, a także spotkań drużyny narodowej rozgrywanych na terenie Italii. O sędziowaniu również może zapomnieć.



W uzasadnieniu decyzji szef biura policji w Maceracie stwierdził, że "kara jest w pełni zasłużona, bo zachowanie sędziego jest złym przykładem dla młodzieży".