Mancini wyrównał 80-letni rekord. "Wolałbym dwa razy zdobyć Puchar Świata"

W sobotę włoscy piłkarze wygrali u siebie z Grecją 2:0 i jako drudzy, po Belgach, zapewnili sobie awans na przyszłoroczne mistrzostwa Europy. Stało się jasne, że we wtorkowym spotkaniu w Liechtensteinie Mancini dokona kilku zmian.

Tak też było, ale nie odbiło się to na jakości. Włosi zagrali na poważnie i rozbili rywali 5:0 po dwóch golach Andrei Belottiego oraz jednym Federico Bernardeschiego, Alessio Romagnoliego i Stephana El Shaarawy'ego.

Trofea ważniejsze

Dla Italii to dziewiąte zwycięstwo z rzędu we wszystkich rozgrywkach. Dokładnie taką samą serię drużyna z Półwyspu Apenińskiego miała poprzednio bardzo dawno temu, bo między majem 1938 roku, a marcem następnego.



9 - Italy have equalled their record of nine consecutive wins in all competitions, set between May 1938 and March 1939, under Vittorio Pozzo. Fantastic.#LichtensteinItaliapic.twitter.com/nkIw04fPHe — OptaPaolo (@OptaPaolo) 15 października 2019





- Mam nadzieję, że będzie tego więcej - przyznał wprost Mancini i nawiązał do wyrównania osiągnięcia trenera Vittorio Pozzo.

- Wolałbym dwa razy zdobyć Puchar Świata i raz wygrać igrzyska olimpijskie, jak on, chociaż i tak wystarczyłby triumf w mistrzostwach Europy - podkreślił.

Źródło: gettyimages.com Mancini powtórzy osiągnięcia Pozzo?

Były szkoleniowiec Manchesteru City czy Interu Mediolan odniósł się też do mizernych osiągnięć włoskich napastników. Najlepszy Belotti ma tylko cztery trafienia w eliminacjach Euro 2020.

- Mam nadzieję, że nasi napastnicy zaczną strzelać tyle goli, ile kiedyś Paolo Rossi czy Salvatore Schillaci - podsumował.

Osiem meczów, osiem zwycięstw, 24:3 w bramkach - bilans Włochów w grupie J robi wrażenie. Bliska wywalczenia drugiego miejsca jest Finlandia, która po wygranej u siebie z Armenią 3:0 ma 15 punktów. Jej wtorkowy rywal zgromadził 10, podobnie jak Bośnia i Hercegowina, która przegrała w Atenach z Grecją 1:2.

Źródło: gettyimages.com Włosi jak burza idą przez eliminacje

Kolejny mecz w eliminacjach Włosi rozegrają 15 listopada w Bośni.

Wyniki meczów 8. kolejki eliminacji ME 2020:



15 października, wtorek

grupa D

Genewa: Szwajcaria - Irlandia 2:0 (1:0)

Gibraltar: Gibraltar - Gruzja 2:3 (0:2)

grupa F

Bukareszt: Rumunia - Norwegia 1:1 (0:0)

Sztokholm: Szwecja - Hiszpania 1:1 (0:0)

Torshavn: Wyspy Owcze - Malta 1:0 (0:0)

grupa J

Turku: Finlandia - Armenia 3:0 (1:0)

Ateny: Grecja - Bośnia i Hercegowina 2:1 (1:1)

Vaduz: Liechtenstein - Włochy 0:5 (0:1)

grupa G

Beer Szewa: Izrael - Łotwa 3:1 (3:1)



13 października, niedziela

Słowenia - Austria 0:1 (0:1)

Polska - Macedonia Północna 2:0 (0:0)



grupa C

Białoruś - Holandia 1:2 (0:2)

Estonia - Niemcy 0:3 (0:0)

grupa E

Węgry - Azerbejdżan 1:0 (1:0)

Walia - Chorwacja 1:1 (1:1)

grupa I

Kazachstan - Belgia 0:2 (0:1)

Szkocja - San Marino 6:0 (3:0)

Cypr - Rosja 0:5 (0:2)



14 października, poniedziałek

grupa A

Prisztina: Kosowo - Czarnogóra 2:0 (2:0)

Sofia: Bułgaria - Anglia 0:6 (0:4)

grupa B

Kijów: Ukraina - Portugalia 2:1 (2:0)

Wilno: Litwa - Serbia 1:2 (0:0)

grupa H

Kiszyniów: Mołdawia - Albania 0:4 (0:3)

Reykjavik: Islandia - Andora 2:0 (1:0)

Paryż-St. Denis: Francja - Turcja 1:1 (0:0)