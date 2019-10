Styl najmniej ważny. Włosi wymęczyli wygraną i mogą świętować

Kadra Roberto Manciniego do spotkania na Stadio Olimpico przystępowała z jasno określonym celem - chciała wygrać i postawić kropkę nad i, zapewniając sobie awans na przyszłoroczny turniej już na trzy kolejki przed zakończeniem eliminacji.

Przełamanie z rzutu karnego

Gospodarze, wyjątkowo grający w specjalnych, zielonych trykotach, długo sprawiali wrażenie, jakby stawka meczu ich przytłaczała. Owszem to oni dłużej utrzymywali się przy piłce, ale efektów nie było z tego żadnych i grecki bramkarz setnie się nudził. Ba, po upływie godziny to goście mogli i powinni wyjść na prowadzenie. Nie udało się, bo z kilku metrów do niemal pustej już bramki nie trafił Ethymios Koulouris.

Ta sytuacja zemściła się błyskawicznie. Strzelał Lorenzo Insigne, a ręką blokował Andreas Bouchalakis i sędzia podyktował rzut karny. Ten pewnie wykorzystał Jorginho i na Olimpico można było słyszeć potężny oddech ulgi.

Włochom ulżyło i grało się łatwiej. Na 2:0, ustalając wynik, z dystansu trafił Federico Bernadeschi i na Półwyspie Apenińskim rozpoczęło się świętowanie.

Do końca eliminacji w grupie J jeszcze trzy kolejki, ale Włosi mogą potraktować je treningowo. Są jedną z dwóch ekip - obok Belgów - które mogą być już pewne awansu.

Włochy - Grecja 2:0

Bramka: Jorginho (63'), Bernardeschi (78')

WYNIKI SOBOTNICH MECZÓW:



grupa D

Gruzja - Irlandia 0:0

Dania - Szwajcaria 1:0



grupa F

Wyspy Owcze - Rumunia 0:3

Malta - Szwecja 0:4

Norwegia - Hiszpania 1:1



grupa J

Bośnia i Hercegowina - Finlandia 4:1

Włochy - Grecja 2:0

Liechtenstein - Armenia 1:1