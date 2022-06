Messi zatańczył z mistrzami Europy. Argentyna ma puchar

Argentyńczycy po raz drugi zdobyli Puchar CONMEBOL-UEFA, a spory udział w tym mieli piłkarze grający we włoskiej ekstraklasie.

Pierwszą bramkę po podaniu Messiego zdobył Lautaro Martinez, który potem, tuż przed przerwą, asystował przy drugim golu Angela Di Marii. Wynik ustalił w doliczonym czasie drugiej połowy były napastnik Juventusu Paulo Dybala, po podaniu Messiego.

Messi podrzucany, Chiellini smutny

Messi rozgrywał kapitalne spotkanie. To jemu przypadła nagroda dla najlepszego piłkarza na boisku. Oprócz dwóch asyst, bawił się i popisywał znakomitymi zagraniami. Występ Messiego docenili też jego koledzy z reprezentacji, którzy po końcowym gwizdku zaczęli na środku murawy podrzucać swojego kapitana.



This video is beautiful. Look how players exactly hugged Messi, started his chant “Que de la mano de Leo Messi” and look how Lisandro jumped Messi in the air This National Team is everything



pic.twitter.com/KQqsvGnHEO — All About Argentina (@AlbicelesteTalk) June 1, 2022





Był to ostatni, 117. mecz w reprezentacji Włoch 37-letniego Giorgio Chielliniego. Na tym samym stadionie 11 miesięcy wcześniej były obrońca Juventusu cieszył się z największego sukcesu, jaki osiągnął ze Squadra Azzurra, czyli mistrzostwa Europy. W środę na Wembley Argentyńczycy nie zamierzali sprawiać mu prezentu i po przerwie został zmieniony przez Mauro Lazzariego.

Włochom nie udało się zakończyć trwającego 35 lat okresu bez zwycięstwa nad Argentyną. Po raz ostatni pokonali tego rywala w 1987 roku.

Spotkanie miało uroczystą oprawę. Po końcowym gwizdku wszyscy piłkarze otrzymali pamiątkowe medale, a Argentyńczycy wznieśli Puchar CONMEBOL-UEFA.

Źródło: Getty Images Argentyna z pucharem

Niebywała seria Argentyny trwa

Mecz pomiędzy mistrzem Europy a zwycięzcą Copa America odbył się po raz trzeci. Poprzednio trofeum zdobyli Francuzi w 1985 roku po zwycięstwie w Paryżu nad Urugwajem 2:0 oraz w 1993 Argentyńczycy, którzy w Mar del Plata pokonali Duńczyków w rzutach karnych 5-4 (po dogrywce był remis 1:1).



Drużyna trenera Lionela Scaloniego jest niepokonana od 32 spotkań. W listopadzie w mistrzostwach świata w Katarze będzie grupowym rywalem polskich piłkarzy, obok Meksyku i Arabii Saudyjskiej.



Argentyna - Włochy 3:0 (2:0)

Lautaro Martinez (28), Angel Di Maria (45+1), Paulo Dybala (90+4).