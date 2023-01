Miliony dla armii po rekordowym transferze w Ukrainie

Błyskotliwy skrzydłowy oficjalnie dołączył do zespołu z niebieskiej części Londynu w niedzielę, za co Górnicy mają otrzymać około 70 milionów euro i kolejne 30 mln w formie bonusów. To rekordowy transfer zarówno dla Szachtara, jak i całej ukraińskiej piłki. Sto milionów euro za ukraiński talent. Mudryk podpisał kontrakt z Chelsea Chelsea Londyn... czytaj dalej »

"Mam mieszane uczucia. Z jednej strony cieszę się z transferu Mychajły i jestem z niego dumny. On jest świetnym przykładem na to, że talent i ciężka praca mogą sprawić, że niemożliwe stanie się możliwe. Jestem pewien, że cała Europa doceni jego umiejętności" - napisał Achmetow.

Achmetow: jestem przekonany, że wygramy

W poniedziałkowym oświadczeniu ważniejsze jest jednak to, co 56-latek przekazał w jego drugiej części.

"Nigdy nie ukrywałem, że moim marzeniem jest zdobywanie europejskich pucharów [...] Niestety, teraz jest to niemożliwe, ponieważ Ukraina toczy straszliwą i niesprawiedliwą wojnę z Federacją Rosyjską. Jestem jednak przekonany, że wygramy. A mecz towarzyski z Chelsea zagramy na Donbas Arena w ukraińskim Doniecku" - dodał działacz.

"Dlatego podjąłem decyzję o uruchomieniu projektu Serce Azowstalu, którego celem jest pomoc obrońcom Mariupola i rodzinom poległych żołnierzy. [...] Dziś przeznaczam 25 milionów dolarów (miliard ukraińskich hrywien), a kwota ta pozwoli na pokrycie różnego typu potrzeb. Od pomocy medycznej po leczenie psychiatryczne" - zaznaczył.

Dlaczego Mariupol? Wojska ukraińskie przez wiele tygodni heroicznie walczyły w kombinacie metalurgicznym Azowstal, podczas gdy siły rosyjskie próbowały zdobyć miasto. Ukraińscy żołnierze ostatecznie poddali się w maju ubiegłego roku.

"Naszym żołnierzom należy się dozgonna wdzięczność" - zakończył Achmetow.



