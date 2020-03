Najpierw u siebie, później w Berlinie. Właściciel Hoffenheim ciągle obrażany, policja i kluby działają

To nie było trudne zadanie dla polskiego napastnika. Lewandowski dobił odbitą piłkę do pustej bramki i Bayern prowadził w Cottbus z Energie 1:0 w meczu DFB Pokal.

Dietmar Hopp od kilku lat zdecydowanie walczy z obrażającymi go kibicami Borussii Dortmund, którzy w skutek jego działań, ostatnio dostali trzyletni zakaz uczestnictwa w wyjazdowych meczach z Hoffenheim. Oczywiście nie spodobało się to większości najbardziej zagorzałych kibiców innych klubów, czemu najdobitniej dała wyraz grupa fanów Bayernu Monachium w trakcie sobotniego spotkania Bundesligi, zamieszczając obraźliwy transparent. Celem ataku była Niemiecka Federacja Piłkarska (DFB) i Hopp.

Policja szuka przestępców

"Nic się nie zmienia. DFB łamie słowo. Hopp jest i będzie sku******" – tak brzmiała treść wspomnianego transparentu. Jak się okazało, powstał on już na stadionie PreZero Arena (Rhein-Neckar-Arena), prawdopodobnie w trakcie pierwszej połowy. Kibice Bayernu, świętujący 120-lecie klubu, mieli wnieść na obiekt duże ilości taśmy, która oficjalnie miała im posłużyć do przymocowania flag. - To właśnie z czerwonej taśmy powstał powyższy napis – napisała niemiecka agencja DPA.

Źródło: Getty Images Grupa kibiców Bayernu obrażała Hoppa

- Nie możemy pozwolić na to, by na murawie i jej okolicach dochodziło do jakichkolwiek form łamania prawa. Dlatego szczególnie zaangażowaliśmy się w kwestię nieodpowiedniego zachowania na stadionach i prowadzimy dochodzenie, by czym prędzej złapać przestępców – powiedział szef policji w Mannheim Andreas Stenger.

W Berlinie też atakowali Hoppa

Wszystko wskazuje na to, że policja w całym kraju będzie miała ręce pełne roboty. Komenda główna w Berlinie wszczęła śledztwo w sprawie grupy kibiców tamtejszego Unionu. Powód? Kolejny atak na Hoppa – tym razem zamieszczono transparent z głową właściciela Hoffenheim, która znajduje się na celowniku. Do zdarzenia doszło w trakcie niedzielnego meczu Unionu Berlin z VfL Wolfsburg (2:2). Bramkarzem berlińczyków jest Polak Rafał Gikiewicz.

Źródło: Getty Images Kibice Unionu Berlin obrażali Hoppa

Wcześniej identyczne transparenty regularnie gościły na meczach Borussii Dortmund, z której kibicami Hopp poszedł na regularną wojnę. Dwa lata temu 32 fanów BVB otrzymało zakazy stadionowe, co później przełożyło się na jeszcze większą nienawiść kibiców w stosunku do 79-latka. Wspomniany trzyletni zakaz uczestnictwa w meczach wyjazdowych z Hoffenheim, jeszcze bardziej zaognił całą sytuację.

Źródło: Getty Images Hopp "na celowniku" kibiców Borussii

Manifest piłkarzy na murawie

Mecz Hoffenheim z Bayernem został przerwany na kilkanaście minut przy stanie 6:0 dla Bawarczyków. Wcześniej do usunięcia transparentu kibiców bez skutku próbowali przekonać piłkarze, trener Hansi Flick, a także działacze Karl-Heinz Rummenigge i Oliver Kahn. Ostatecznie spotkanie zostało wznowione, ale na prośbę zawodników wymieniali oni między sobą podania niczym podczas treningowej gierki, zamiast grać z pełnym zaangażowaniem.

Źródło: PAP/EPA Skandal w meczu Bayernu z Hoffenheim

W ten sposób piłkarze chcieli zamanifestować swoje wsparcie dla Hoppa, który wielokrotnie był przez nich oklaskiwany, a także podziękować normalnym kibicom i jednocześnie uderzyć w niereformowalną grupę fanów. Jak się okazało, śladem Hoffenheim i Bayernu zamierzają pójść inni. Jasny sygnał wysłali m.in. przedstawiciele Schalke.

"Jeśli w trakcie zbliżającego się pucharowego meczu z Bayernem, ligowego meczu z TSG Hoffenheim, ale również w kolejnych spotkaniach, dojdzie na Veltins-Arena do podobnych zdarzeń, nasz zespół opuści murawę – bez względu na czas, wynik i konsekwencje" – poinformowano w oświadczeniu, pod którym podpisali się m.in. dyrektor sportowy Schalke Jochen Schneider i szef działu finansów Peter Peters.

"Nasz klub reprezentuje określone wartości i nie ma miejsca na nienawiść, nietolerancję i oczernianie innych" – podkreślono na dzień przed ćwierćfinałowym starciem z Bawarczykami w ramach Pucharu Niemiec.

Transmisja z meczu Pucharu Niemiec Schalke Gelsenkirchen – Bayern Monachium we wtorek od godziny 20:45 w Eurosporcie 1.