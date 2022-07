Bayern zaskoczony słowami Lewandowskiego. "Nie należy trzaskać drzwiami"

Zobacz dwa niesamowitego gole strzelone przez Roberta Lewandowskiego w meczu Bayer Leverkusen – Bayern Monachium. Mistrz Niemiec wygrał to spotkanie aż 5:1.

Robert Lewandowski strzelił gola na 2:0 w meczu Bayern – Freiburg w 11. kolejce Bundesligi. Była to 13. bramka Polaka w tym sezonie ligi niemieckiej.

Zobacz dwa gole strzelone przez Roberta Lewandowskiego w meczu Bayern – Greuther Fuerth w meczu 23. kolejki Bundesligi. Mistrz Niemiec wygrał to spotkanie 4:1.

Lewandowski przyjechał do klubu

Łukasz Wójcik o powrocie Roberta Lewandowskiego do Monachium

Robert Lewandowski zakończył wakacje i jest w Monachium, gdzie ruszyły przygotowania Bayernu do nowego sezonu. We wtorek Polak pojawił się na badaniach, ale wciąż nie jest jasne, czy weźmie udział w pierwszym treningu. Niespełna 34-letni napastnik nie planuje kontynuować kariery w Bayernie i planuje przenieść się do Barcelony.

Robert Lewandowski kończy wakacje, wciąż nie wiadomo jednak, w jakim klubie spędzi nadchodzący sezon. Oczy kibiców skierowane są na Monachium, bo wtorek może okazać się kluczowym dniem w tej kwestii, a Polak wraca dziś do treningów z Bayernem. Według mediów z nadzieją, że niemiecki klub dogada się z Barceloną i upragniona wyprowadzka z Monachium wkrótce stanie się faktem.

Lewandowski wraca do treningów. Co z transferem do Barcelony?

Edward Durda o transferze Roberta Lewandowskiego do Barcelony

16.07 Niemiecki dziennikarz stacji Sky Sport był zaskoczony obecnością Roberta Lewandowskiego na sobotnim treningu. Jednak to już koniec przygody Polaka z Bayernem Monachium, który zostanie piłkarzem FC Barcelona.

Lewandowski nie chciał już występować w barwach Bawarczyków i pragnął przenieść się do Hiszpanii. Transfer długo był blokowany przez mistrzów Niemiec, którzy przypominali, że kontrakt 33-letniego napastnika obowiązuje do końca sezonu 2022/23. Ostatecznie jednak Polak dopiął swego, a monachijczycy otrzymają za niego ok. 50 milionów euro.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski i Hasan Salihamidzic nie mają najlepszych relacji

Bayern nie rozumie Lewandowskiego

Lewandowski uderza w Bayern: powiedziano wiele kłamstw na mój temat Robert... czytaj dalej » Według Lewandowskiego kierownictwo Bayernu "mówiło na jego temat wiele bzdur", dodatkowo nie było z nim szczere. Zdaniem piłkarza Bayern chciał go sprzedać, ale udawał, że tak nie jest, aby nie narazić się kibicom.



- Nie rozumiem ani trochę, czemu Robert mówi takie rzeczy. Każdy przecież dostał to, czego chciał - stwierdził prezes Bayernu Herbert Heiner na antenie telewizji Sport1. Przypomniał też, że to Lewandowski pierwszy publicznie poruszył temat transferu.



Na łamach "Bilda" głos zabrał także dyrektor sportowy Hasan Salihamidzic.

- Mój ojciec zawsze mi powtarzał, że nie należy trzaskać drzwiami, gdy się skądś wychodzi, a Robert jest na najlepszej drodze, żeby właśnie tak postąpić - ocenił Bośniak.

Trener docenia "Lewego"

O sprawie nie chciał się tak jednoznacznie wypowiadać trener Julian Nagelsmann.



- Grał tutaj fenomenalnie przez osiem lat, zdobył niezliczoną liczbę goli. Tylko podczas mojej pracy tutaj strzelił prawie 40 bramek. Tu nie należy nikogo deptać, tylko być na zawsze wdzięcznym "Lewemu" - powiedział szkoleniowiec w telewizji Sky.



W przyszłym tygodniu Lewandowski ma ponownie przyjechać do Monachium, aby pożegnać się z kolegami z drużyny.