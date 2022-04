Brawa dla Ukrainy. Tylko Rosjanin schował ręce

Przed rozpoczęciem niedzielnego spotkania piłkarze Sparty i Slovacko postanowili wesprzeć walczącą z rosyjskim najeźdźcą Ukrainę. Zebrani na środku boiska brawami nagrodzili postawę nieugiętych Ukraińców. Jedynym, który tego nie uczynił był Lowin. Pomocnik najpierw założył ręce za plecami, a następnie ostentacyjnie wytarł je o siebie.



Lowin zawalił Slovacko mecz

To nie był koniec jego problemów. To z winy Lowina gospodarze strzelili gola na 2:1. W 44. minucie 27-latek w kompromitujący sposób pośliznął się i stracił piłkę przed własnym polem karnym. Zaskoczony całą sytuacją Borek Dockal pognał z nią w kierunku bramki gości i z dziecinną łatwością trafił do siatki.

Do tego momentu Slovacko remisowało, mimo przygniatającej momentami przewagi ekipy ze stolicy. Ostatecznie Sparta wygrała 3:1.

- Wojna w Ukrainie ma wpływ na postawę Lowina w ostatnich meczach – uważa dyrektor sportowy Slovacko Velic Sumulikoski. – To nie jest dla niego łatwe. Urodził się w Rosji, ma rodzinę w Moskwie. Musimy też zrozumieć drugą stronę – dodał, zaznaczając, że będzie chciał porozmawiać za piłkarzem.

Jeszcze w marcu Lowin spisywał się na boisku bez zarzutu. Wszystko zmieniło się w kwietniu. We wcześniejszym meczu z Karviną trener Martin Svedlik, poirytowany podejściem obrońcy do boiskowych obowiązków, ściągnął go z placu gry po zaledwie dziesięciu minutach.

- To nie jest zabawne. Będę musiał z nim porozmawiać – powiedział Sumulikoski.

Z kolei trener zdążył już poinformować, że w środę przeciwko Slovanowi Liberec Lowin nie znajdzie się w podstawowym składzie, zwłaszcza że po przerwie za kartki wróci Vlastimil Danicek.

- Będzie musiał poczekać na swoją szansę – przyznał Svedlik.

Rosjanin ma kontrakt ważny z klubem przez kolejne dwa lata. W Czechach mieszka z żoną. – Myślę, że chce tu zostać i nie widzę w tym problemu – zaznaczył dyrektor sportowy Slovacko.