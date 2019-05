"Ronaldo zdejmował koszulkę i godzinami analizował każdy cal swojego ciała"

Cristiano Ronaldo żegna się z Realem Madryt, wita się z Juventusem Turyn. "Przyszedł czas na nowy etap w życiu" - pisze do kibiców. Włoski Juventus zapłaci za niego ponad 100 milionów euro, ale Turyn nie żałuje, bo już liczy zyski. Ronaldo to marka - w piłce nożnej na razie nie ma mocniejszej.

To była magiczna noc w Turynie. Juventus pokonał Atletico Madryt 3:0 i awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Bohaterem spotkania został Cristiano Ronaldo. Portugalczyk strzelił trzy gole i w zasadzie samodzielnie poprowadził Juve do awansu.

Szczęsny nie zatrzymał atomowego strzału. Ronaldo uratował Juve Mistrzowie Włoch,... czytaj dalej » Kutuzow i Ronaldo spotkali się w sezonie 2002/2003. Pierwszy do portugalskiej stolicy przybył na wypożyczenie z Milanu, drugi przebił się właśnie do pierwszej drużyny z rezerw. Dzieliła ich kolosalna różnica - i wieku, i doświadczenia, ale potrafili znaleźć wspólny język. To zaprowadziło ich do wspólnego pokoju podczas zgrupowań Sportingu.

Tysiące pytań

Dziennikarze "La Gazzetta Dello Sport" poprosili Białorusina, by ten opowiedział o tamtym czasie, by przybliżył początki marszu Ronaldo na sam piłkarski szczyt.

Jego pierwszym silnym wspomnieniem jest mecz, kiedy Portugalczyk strzelił dla Sportingu pierwsze gole. - To był piękny dzień. Zdobyłem bramkę na 1:0, a Cristiano dorzucił dwie kolejne. Pamiętam, że oszalał wtedy z radości. Cieszył się jak nastolatek, bo miał przecież tylko 17 lat - opowiedział.

Źródło: Getty Images Ronaldo pięciokrotnie wygrał Ligę Mistrzów



Jak się okazuje, już wtedy Ronaldo był świadomy swoich możliwości. Myślami był wiele dalej niż na boiskach portugalskiej ekstraklasy. I Kutuzowa namiętnie wypytywał o Milan.

- Wiedział, że przyszedłem z Mediolanu, więc zadawał mi tysiące pytań. Był przekonany, że w tamtym czasie noszenie koszulki Rossonerich było czymś najlepszym na świecie. Chciał wiedzieć wszystko o Maldinim, Costacurcie, Inzaghim i Szewczence. Interesował się, jak trenują mistrzowie i jak poprawiają się fizycznie - wspomina 39-letni dziś Białorusin.

Nieobecne kobiety

Były piłkarz zauważył też, że Ronaldo - z racji wieku - trudno było zaadaptować się w szatni pierwszej drużyny, ale starszym kolegom od początku imponował profesjonalizmem. - Był bardzo spokojną osobą i zawsze sumiennie przykładał się do swoich obowiązków. Nie było mu łatwo, był młodziutki i nie miał argumentów do dyskusji ze "starą" szatnią. Bardzo wspierała go wtedy rodzina, szczególnie po śmierci taty - ciągnął swoją opowieść na łamach "La Gazzetta Dello Sport" Kutuzow.



Terapia wodna, dieta i zakaz alkoholu. Tak Ronaldo został gladiatorem Ma 33 lata, choć... czytaj dalej » Dodał, że Ronaldo był absolutnie skupiony na piłce. Portugalczyk nigdy nie pytał starszego kolegi o "białoruskie piękności". - Nic, zero. Rozmawialiśmy tylko i wyłącznie o piłce. Kobiety w tych konwersacjach nie istniały - zdradził.

Droga do perfekcji

Ale to, co Kutuzow zapamiętał najlepiej, to obsesja Portugalczyka na punkcie swojego rozwoju fizycznego. - Trenował dużo, ale nie jak gwiazda, czy więcej od nas. Jego dbałość o sylwetkę była za to ponadprzeciętna. Potrafił zdjąć koszulkę i godzinami analizować każdy cal swojego ciała, od ramion po łydki. Wypytywał, jak być silniejszym, ale nie po to, by trafić na okładkę magazynów, a być po prostu lepszym piłkarzem - wspominał Kutuzow, który grał również dla Sampdorii i Parmy.

Dziś sylwetka Ronaldo bardziej niż piłkarza przypomina pływaka - ze zwężoną talią, szerokimi plecami, wyrzeźbionymi mięśniami brzucha, tricepsami czy bicepsami.

Na ten wizerunek Portugalczyk zapracował nie tylko katorżniczym treningiem, czy ulubionymi kąpielami lodowymi, ale też dietą o niskiej zawartości tłuszczu i cukru. O alkoholu, nawet w najmniejszej ilości, nie ma tu mowy.