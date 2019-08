Glik ma nowego kolegę. Kosztował 40 milionów euro

22.07 | W Bostonie Liverpool starł się w towarzyskim meczu z Sevillą. Nie wszyscy potraktowali jednak to spotkanie jak sparing. W pewnym momencie bandyckiego wręcz faulu dopuścił się piłkarz Andaluzyjczyków Joris Gnagnon, za co od razu otrzymał czerwoną kartkę.

10.08 | Od bolesnej porażki 0:3 z Olympique Lyon na własnym stadionie rozpoczęło nowy sezon AS Monaco Kamila Glika. Polski obrońca pełnił rolę kapitana swojego zespołu, ale nie był to jego najlepszy występ.

29-letni reprezentant Francji, który podpisał pięcioletni kontrakt, przez ostatnie trzy sezony był piłkarzem Sevilli.

- Bardzo się cieszę, że będę grał w Monaco. Wybrałem ten klub, bo wierzę w przedstawiony mi projekt i jestem zdeterminowany, by zrobić wszystko, co możliwe, by zrealizować nasze wspólne cele - zaznaczył cytowany na stronie nowego klubu Francuz, który w latach 2010–2016 bronił barw Toulouse.

Zamienili się klubami

Szczegóły finansowe dotyczące transferu francuskiego napastnika nie zostały ujawnione, ale lokalne media podają, że Monaco zapłaciło około 40 milionów euro. Z tego klubu zaś do Sevilli w tym samym czasie przeniósł się portugalski pomocnik Rony Lopes, który również podpisał pięcioletnią umowę.

AS Monaco, z Glikiem w składzie, przegrało na własnym stadionie z Olympique Lyon 0:3 w piątkowym meczu pierwszej kolejki Ligue 1.