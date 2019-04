Pierwsza połowa dla Piasta, druga dla Wisły. W Krakowie podzielili się punktami

VAR za VAR-em w Białymstoku. Rzut karny trzeba było powtarzać dwa razy Długo czekali na... czytaj dalej » Z czterech ostatnich meczów w lidze trzy Biała Gwiazda wygrała. Dużo się działo w każdym z nim, skoro Koronę rozbiła w Kielcach 6:2, Cracovię u siebie pokonała 3:2, a Legię, też na własnym terenie, odprawiła 4:0. Potem - 3 kwietnia - przyszła wyjazdowa porażka 3:4 z zamykającym tabelę Zagłębiem Sosnowiec.



Po 28 kolejkach Wisła zajmowała w tabeli siódme miejsce. Na całego walczy o czołową ósemkę, czyli znalezienie się w grupie mistrzowskiej. Zadanie czeka ją trudne, nawet bardzo - ścigające ją Zagłębie Lubin, Jagiellonia i Korona celują w to samo.



Piast? Zadziwia i zaskakuje. Na plus. Drużyna dowodzona przez trenera Waldemara Fornalika w wyścigu po mistrzostwo kraju jest trzecia, za liderującą Lechią Gdańsk i broniącą tytuły Legią. W Krakowie po raz kolejny pokazała, że liczyć trzeba się z nią zawsze.

Prosto w bramkarza, a gol i tak padł

Wiśle nie mógł pomóc 39-letni Marcin Wasilewski, którego dopadł uraz łąkotki. W wersji pesymistycznej doświadczony obrońca w tym sezonie nie pojawi się już na boisku. Znowu zabrakło na boisku Jakuba Błaszczykowskiego, narzekającego na zdrowie po spotkaniu z Legią.



W sobotni wieczór to goście przeważali od pierwszego gwizdka. Szybko, bo w minucie 18., dopięli swego. Patryk Dziczek uderzył z rzutu wolnego - niezbyt mocno, prosto w bramkarza. A gol i tak padł - piłka skozłowała przed próbującym ją złapać Mateuszem Lisem, odbiła się od jego barku i wpadła do siatki.



Piast chciał więcej, starał się bardzo. Wisła, jeżeli okazje już miała, nie potrafiła ich wykorzystać. Vukan Savicević z bliska huknął nad poprzeczką w trybuny, Rafał Pietrzak nie pokonał Frantiska Placha nawet z karnego. Zanim prowadzący to spotkanie Szymon Marciniak wskazał na 11. metr, o pomoc poprosił system VAR. Okazało się, że Piotr Parzyszek ręką jednak zagrał.



1:1 było już kilkanaście sekund po zmarnowaniu szansy tak wybornej - po dośrodkowaniu z rogu celnie główkował Matej Palcić.



Źródło: Newspix Wisła Kraków zremisowała na własnym terenie z Piastem Gliwice



Po przerwie z atakami ruszyli zawodnicy Białej Gwiazdy. Obrońcy Piasta zupełnie się pogubili, Marko Kolar znalazł się zatem z Plachem sam na sam. Przegrał ten pojedynek.

Bramkarza gości w minucie 57. po raz drugi - znowu głową - pokonał za to Palcić.

Wisła nie dała rady utrzymać prowadzenia. Lis wypuścił piłkę z rękawic po strzale absolutnie niegroźnym, Pietrzak ratował zespół wybiciem jej na oślep, poza murawę, na rożny. Po dośrodkowaniu Michal Papadopulos z bliska kopnął na 2:2.

W doliczonym czasie główkował jeszcze Tomasz Jodłowiec, trzy punkty były dla Piasta w tej akcji na wyciągnięcie ręki. Spudłował nieznacznie, o centymetry.

Źródło: Newspix W Krakowie podział punktów

Wisła Kraków - Piast Gliwice 2:2 (1:1)



Bramki: 0:1 Patryk Dziczek (18-wolny), 1:1 Matej Palcić (34-głową), 2:1 Matej Palcić (57-głową), 2:2 Michal Papadopulos (79)



Wisła: Mateusz Lis - Matej Palcić, Lukas Klemenz, Maciej Sadlok, Rafał Pietrzak - Rafał Boguski (87. Paweł Brożek), Vullnet Basha, Krzysztof Drzazga (90+3. Artur Balicki), Vukan Savicević, Sławomir Peszko (77. Kamil Wojtkowski) - Marko Kolar



Piast: Frantisek Plach - Tomasz Mokwa (66. Gerard Badia), Aleksandar Sedlar, Jakub Czerwiński, Mikkel Kirkeskov - Patryk Dziczek, Tomasz Jodłowiec - Martin Konczkowski, Joel Valencia (87. Tom Hateley), Jorge Felix - Piotr Parzyszek (63. Michal Papadopulos)