Dwa ciosy w końcówce. Warta zapewniła sobie utrzymanie

Wisła Płock już od pewnego czasu ma zapewnione miejsce w ekstraklasie w kolejnym sezonie, Warta do soboty nie mogła być o to spokojna. Sześć punktów przewagi nad strefą spadkową, to było zbyt mało, by tylko czekać na wyniki innych drużyn. Piłkarze z Poznania wzięli więc sprawy w swoje ręce i nie muszą się już obawiać o spadek.

Warta przeważała od pierwszego gwizdka

Szalony wieczór przy Łazienkowskiej. Legia pewna utrzymania Osiem goli w... czytaj dalej » Na początku mecz wyraźnie należał do gości. Zepchnięci do głębokiej defensywy płocczanie nie mogli sobie poradzić nawet z wyjściem ze swojej połowy boiska. Warta atakowała, strzelała na bramkę, ale była nieskuteczna.

W 37. minucie kibice gości wreszcie doczekali się gola. Po kolejnym długim rozegraniu piłki bramkarz miejscowych Damian Węglarz podał prosto pod nogi Miłosza Szczepańskiego, a ten wykorzystał znakomitą pozycję i skierował futbolówkę do siatki.

Po powrocie z szatni Wisła zaczęła grać nieco bardziej agresywnie, zdarzały się nawet strzały w kierunku bramki, ale były mocno niecelne. Dobre okazje mieli m.in. Rafał Wolski i Łukasz Sekulski.

Gole w końcówce

W 82. minucie trener Pavol Stano dokonał trzech zmian w swojej drużynie. Po wejściu nowych zawodników goście wykonywali rzut wolny. Egzekutorem był Mateusz Kupczak, który podwyższył wynik dla swojej drużyny.

Dwie minuty później agresywna gra Warty na całym boisku przyniosła rezultat. Frank Castaneda odebrał piłkę Damianowi Michalskiemu, a potem pobiegł w kierunku bramki i zakończył swój rajd strzeleniem trzeciego gola dla poznańskiej drużyny.



#WPŁWAR



zwycięstwo @WartaPoznan na boiskach PKO BP #Ekstraklasa stało się faktem. Gratulacje! pic.twitter.com/5YxU1aSUMS — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) May 7, 2022





Wisła Płock - Warta Poznań 0:3 (0:1)



Bramki: 0:1 Miłosz Szczepański (37), 0:2 Mateusz Kupczak (83), 0:3 Frank Castaneda (85).



Żółta kartka - Wisła Płock: Filip Lesniak. Warta Poznań: Frank Castaneda, Mateusz Kupczak.



Sędzia: Damian Kos (Gdańsk). Widzów 3 003.



Wisła Płock: Damian Węglarz - Damian Michalski, Adam Chrzanowski, Piotr Tomasik, Aleksander Pawlak (83. Jakub Rzeźniczak) - Mateusz Szwoch, Rafał Wolski, Kristian Vallo (61. Filip Lesniak), Dominik Furman (83. Dusan Lagator) - Marko Kolar (82. Tomasz Walczak), Jorginho (61. Łukasz Sekulski).



Warta Poznań: Jędrzej Grobelny - Łukasz Trałka (70. Aleksandr Pawłowiec), Dawid Szymonowicz, Robert Ivanov - Jan Grzesik, Mateusz Kupczak, Milan Corryn (56. Frank Castaneda) - Jakub Kiełb, Niilo Maenpaa (80. Michał Jakóbowski), Miguel Luis (56. Michał Kopczyński) - Miłosz Szczepański (56. Jayson Papeau).