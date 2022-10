Legia rozpracowana w Płocku. Pogrążył ją wychowanek

Drużyna z Płocka po znakomitym początku, gdy przez kilka tygodni wygodnie rozsiadła się na pozycji lidera ligi, z czasem złapała chwilowy dołek, z którego wyszła dzięki czterem punktom zdobytym w dwóch meczach po przerwie reprezentacyjnej. W Warszawie z kolei grana jest ta sama, zdarta płyta.

Zespół ze stolicy względnie regularnie punktuje i od dłuższego czasu znajduje się w okolicach podium. Gra piłkarzy z Łazienkowskiej pozostawiała mimo to wciąż sporo do życzenia i mogła wprawiać jej fanów w pewne zakłopotanie przed tą serią gier.

Jak się okazało, słuszne. To Wisła rozegrała to spotkanie o wiele lepiej i mądrzej, punktując rywala w najwłaściwszych momentach. Na pierwszy trzeba było poczekać do drugiej połowy.

Wtedy to grający kapitalnie tego dnia Wolski obsłużył miękkim, dokładnym podaniem z prawego skrzydła Mateusza Lewandowskiego, który w doskonałej okazji uderzył głową prawidłowo, po przekątnej i pierwszy raz wykorzystał braki w legijnej obronie.

Gracze z Ł3 byli w stanie powrócić do rywalizacji dzięki trafieniu Josue z rzutu karnego, lecz decydującą piłkę puścił rozgrywający znajdujący się po drugiej stronie boiska. 29-letni dziś Wolski, wychowanek Legii i niegdyś spory talent polskiej piłki, znów pokazał, że gdy tylko ma dobry dzień, to wyraźnie przerasta umiejętnościami ekstraklasę. Ponad kwadrans przed końcem kapitalnym, prostopadłym podaniem obsłużył Łukasza Sekulskiego, który strzelił płasko, tuż przy słupku.

Dzięki tej wygranej Wisła wskoczyła na drugie miejsce, na trzecie zrzucając właśnie Legię. Obie drużyny mają identyczny dorobek punktowy, lecz to ekipa z Płocka jest wyżej dzięki bezpośredniemu bilansowi. Z piątkowego wyniku być może najbardziej cieszy się pierwszy w tabeli Raków, który już ma dwa punkty więcej od goniącej dwójki, a dodatkowo swój mecz tej kolejki zagra jeszcze w sobotę w Gdańsku.

Wisła Płock - Legia Warszawa 2:1

Bramki: Mateusz Lewandowski (56.), Łukasz Sekulski (73.) - Josue (62. rzut karny)