Legia odetchnęła. Uratował ją obrońca

Legioniści nie mogli pozwolić sobie na wpadkę. W sobotę prowadząca Lechia Gdańsk pokonując u siebie 2:1 Pogoń Szczecin zwiększyła przewagę nad nimi do sześciu punktów. Na dodatek w piątek, po wyjazdowym zwycięstwie 3:0 z Miedzią Legnica, na trzy oczka do wicelidera zbliżyła się Jagiellonia.

Jesienią wiślacy niespodziewanie rozbili przy Łazienkowskiej gospodarzy aż 4:1. To był jeden z pierwszych meczów w roli trenera stołecznej drużyny Ricardo Sa Pinto. W kolejnych miesiącach pod jego wodzą Legia jednak odżyła. I to ona był faworytem niedzielnego spotkania.

Odetchnęli

Łatwo nie było, po niedzielnym meczu odetchnęła z ulgą. Choć była lepsza od płocczan, to nie zagrała kapitalnego spotkania i musiała się napocić. Miała sporo okazji, tyle że jej piłkarze często razili nieskutecznością.

Legia osiągnęła cel w drugiej połowie. Zawodników ofensywnych wyręczył Jędrzejczyk, pomógł stały fragment gry. Z rzutu rożnego dośrodkował Sebastian Szymański, obrońca gospodarzy trafił głową.

Wisła do zdecydowanych ataków rzuciła się dopiero w ostatnich minutach, gdy nie miała już nic do stracenia. Obrona gości spisała się jednak bardzo solidnie i nie pozwoliła stworzyć gospodarzom żadnej groźnej sytuacji. Dla wiślaków to już szósty z rzędu ligowy mecz bez wygranej.

Wisła Płock - Legia Warszawa 0:1 (0:0)

Bramka: 0:1 Artur Jędrzejczyk (65.)

Wisła Płock: Thomas Daehne - Igor Łasicki, Alan Uryga, Adam Dźwigała, Angel Cabezali - Jakub Łukowski (64. Nico Varela), Dominik Furman, Damian Rasak (69. Oskar Zawada), Ariel Borysiuk, Giorgi Merebaszwili - Ricardinho (84. Grzegorz Kuświk).



Legia Warszawa: Radosław Majecki - Michał Kucharczyk (60. Salvador Agra), Artur Jędrzejczyk, William Remy, Adam Hlousek - Marko Vesovic, Cafu, Andre Martins, Sebastian Szymański (83. Kasper Hamalainen), Dominik Nagy (90. Iuri Medeiros) - Sandro Kulenović.