Lechia w końcu się przełamała. Czerwona kartka dla gwiazdora na ławce

Emocje w Łodzi. Lech lepszy od beniaminka Lech nie zwalnia... czytaj dalej » W ostatni czwartek Lechia nie zdołała utrzymać zaliczki z Gdańska i po dogrywce przegrała 1:4 z Broendby. Tym samym drużyna z Trójmiasta pożegnała się z eliminacjami do Ligi Europy. W niedzielę Lechistów sprawdziła Wisła Płock.

Obie drużyny sezon ligowy zaczęły przeciętnie. Przed tą seria spotkań Nafciarze mieli w dorobku tylko jeden punkt, który zdobyli w pierwszej kolejce. Przed rozpoczęciem trzeciej serii, zespół ze względów osobistych opuścił trener Leszek Ojrzyński. Jeszcze z nim na ławce płocczanie 26 lipca przegrali w Poznaniu z Lechem 0:4. Lekkim faworytem niedzielnego spotkania byli goście.

Pierwszy gol w sezonie

Przyjezdni szybko potwierdzili przedmeczowe przewidywania. W 12. minucie dokładnym dośrodkowaniem z lewej strony popisał się Filip Mladenović, a strzałem głową bramkarza Wisły pokonał Artur Sobiech. Był to pierwszy gol Lechii w tym sezonie PKO BP Ekstraklasy.

Tuż przed przerwą prowadzenie mógł podwyższyć Lukas Haraslin, jednak minimalnie spudłował.

Przebojowa akcja Wolskiego

To, co nie udało się Słowakowi, powiodło się w 74. minucie Rafałowi Wolskiemu. Pomocnik gości świetnie wbiegł w pole karne, gdzie nie zdołał zatrzymać go Damian Rasak. 26-latek ze spokojem pokonał Thomasa Daehne.

Gospodarze nie zamierzali składać broni. W 84. minucie zdobyli bramkę kontaktową. Sprytnie z rzutu wolnego piłkę kopnął Dominik Furman. Piłka otarła się jeszcze o głowę Michała Nalepy i Dusan Kuciak nie zdołał zareagować. Tuż przed tym rzutem wolnym czerwoną kartkę obejrzał siedzący na ławce rezerwowych Flavio Paixao. Portugalczyk w niecenzuralnych słowach odnosił się do sędziego, którym tego dnia był Bartosz Frankowski.

Na więcej Lechia rywalom już nie pozwoliła. Gdańszczanie odnieśli pierwsze w tym sezonie zwycięstwo w ekstraklasie.

Wisła Płock - Lechia Gdańsk 1:2 (0:1)

Bramki: Dominik Furman 83' - Artur Sobiech 12', Rafał Wolski 74'

Sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń).

Widzów 5 511.

Wisła: Daehne - Stefańczyk, Marcjanik, Uryga, Michalski (59' Nowak) - Rasak, Furman, Merebaszwili (59' Cabezali), Szwoch (79' Kuświk) - Ricardinho, Oskar Zawada.

Lechia: Kuciak - Fila, Nalepa, Augustyn, Mladenovic - Haraslin (80' Łukasik), Makowski, Gajos (88' Chrzanowski), Kubicki, Peszko (63' Wolski) - Sobiech.