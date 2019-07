Poprzeczki, rzuty karne, gole. Górnik uratował punkt w Płocku

Piłkarze z Mazowsza do rozgrywek przygotowywali się na własnych obiektach i na dwóch zgrupowaniach. Mają za sobą siedem sparingów, z których cztery wygrali. W zespole doszło do sporych ruchów kadrowych (m.in. sprowadzenie Jakuba Rzeźniczaka), a klub dysponuje niższym budżetem.

- Naszym celem jest przede wszystkim utrzymanie się w ekstraklasie - mówił jeszcze przed startem rozgrywek wiceprezes Wisły Tomasz Marzec.

W Zabrzu mierzą wyżej. Po 30 kolejkach Górnik chciałby znaleźć się w górnej połowie tabeli. Zdaniem trenera Marcina Brosza, czy jest to cel realny, będzie można stwierdzić najwcześniej po dwóch ligowych meczach - właśnie z Wisłą w Płocku i domowym z Zagłębiem Lubin.

Pudło króla strzelców

Spotkanie zamykające pierwszą serię gier zaczęło się obiecująco. Nawet bardzo, bo w pierwszym kwadransie działo się wiele ciekawego. Zabrakło tylko goli.

Jako pierwsi piłkę do siatki mogli skierować przyjezdni. Po rzucie rożnym w poprzeczkę trafił Paweł Bochniewicz, a kilka sekund później bramkarz płocczan Bartłomiej Żynel faulował Szymona Matuszka i zabrzanie mieli rzut karny. Do tego podszedł król strzelców ubiegłego sezonu Igor Angulo, ale jego strzał świetnie zatrzymał 21-letni golkiper. Kibice miejscowych mogli odetchnąć.

Kilkadziesiąt sekund później swoją wyborną okazję mieli wiślacy. Wszystko było lustrzanym odbiciem szansy Górnika. Dośrodkowanie z rzutu rożnego i tym razem poprzeczkę obił Alan Uryga.

Meczowy zegar ledwo zamknął pierwszy kwadrans, a i jedni, i drudzy mogli mieć na koncie gola. To świetnie wróżyło na dalszą część spotkania. Niestety, z biegiem minut działo się mniej.

Furman trafił, Angulo się poprawił

Od mocnego uderzenia zaczęła się druga połowa. Już w pierwszej akcji tej części sam na bramkę Górnika popędził Oskar Zawada, którego powalił Przemysław Wiśniewski. Angulo swojego karnego zmarnował, ale w przypadku Dominika Furmana nie było o tym mowy.

Wisła miała prowadzenie, a co ważniejsze - ochotę na kolejne gole. Po godzinie na boisku zameldował się Olaf Nowak i to właśnie on, już w pierwszym kontakcie z piłką, mógł trafić do siatki. Sprytne uderzenie 21-latka obronił jednak Martin Chudy. Dobrą szansę miał też Furman, ale prowadzenia nie udało się podwyższyć.

A Górnik skrzętnie to wykorzystał. Goście przeczekali okres naporu Wisły i wyprowadzili swój skuteczny cios. Sam na sam z Żynelem znalazł się Angulo i tym razem to Hiszpan był górą.

W Płocku podział punktów, a to oznacza, że w całej pierwszej kolejce ekstraklasy ani razu nie wygrali gospodarze.

Wisła Płock - Górnik Zabrze 1:1

Bramki: Furman (48') - Angulo (77')