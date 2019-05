Bezcenne trzy punkty. Wisła Kraków pewna utrzymania

Zobacz, co powiedział trener Zagłębia Lubin Ben van Dael po wygranej jego zespołu w starciu z Wisłą Kraków (3:1).

By zagwarantować sobie utrzymanie piłkarze Górnika musieli pokonać Wisłę i liczyć na stratę punktów przez Śląsk Wrocław, który w niedzielę gra na wyjeździe z Zagłębiem Sosnowiec. Natomiast krakowianie, mimo zaledwie jednego zdobytego punktu w ostatnich trzech meczach, otwierali grupę spadkową i byli niemal pewni pozostania w najwyższej klasie rozgrywkowej. Wygrana w Zabrzu im to gwarantowała.

Pierwsi odważniej do przodu ruszyli goście. W 16. minucie na mocny strzał z dystansu zdecydował się Sławomir Peszko, ale znakomitą interwencją popisał się Martin Chudy. Po dobitce Patryka Plewki piłka również nie znalazła drogi do bramki. Z kolei chwilę później w dogodnej sytuacji znalazł się Krzysztof Drzazga, jednak uderzył wprost w golkipera.

W 34. minucie Wisła wyszła na prowadzenie. Piłkę w polu karnym przejął Marko Kolar, a Chudy popełnił faul. Do piłki podszedł sam poszkodowany i choć bramkarz wyczuł jego intencję, to futbolówka ostatecznie wpadła do bramki.

Gospodarze postanowili od razu odpowiedzieć. Najpierw niecelny strzał oddał Walerian Gwilia, ale już Jesus Jimenez się nie pomylił. Mateusz Lis odbił piłkę po uderzeniu Igora Angulo, ale przy dobitce drugiego z Hiszpanów nie miał już nic do powiedzenia.

Źródło: Newspix Jesus Jimenez doprowadził do wyrównania

Druga odsłona rozpoczęła się idealnie dla Białej Gwiazdy. Była 51. minuta, gdy Vukan Savicević zdecydował się na wrzutkę z głębi pola, a Kolar znakomicie przyjął piłkę i pewnym uderzeniem zapewnił ponowne prowadzenie Wiśle.

Górnik również miał swoje okazje. Bodaj najlepszą w 69. minucie zmarnował Gwilia – zawodnik zabrzan wpakował piłkę do bramki piętą. Jednak sędzia słusznie odgwizdał pozycję spaloną. Ponadto na strzał z dystansu zdecydował się Żurkowski, ale piłka nadal nie chciała wpaść do siatki.

W końcówce gospodarze przycisnęli. Angulo uderzył z rzutu wolnego, ale dobrą paradą popisał się Lis. Chwilę później Hiszpan miał jeszcze lepszą sytuację po dośrodkowaniu Żurkowskiego, jednak piłka po jego strzale głową przeleciała nad poprzeczką.

Wisła wywalczyła trzy punkty i może być spokojna o ekstraklasowy byt.

Górnik Zabrze - Wisła Kraków 1:2 (1:1)

Program 34. kolejki:



piątek, 3 maja

Wisła Płock - Arka Gdynia 1:1

Górnik Zabrze - Wisła Kraków 1:2



sobota, 4 maja

Korona Kielce - Miedź Legnica (15.30)

Lech Poznań - KGHM Zagłębie Lubin (18.00)

Legia Warszawa - Piast Gliwice (20.30)



niedziela, 5 maja

Zagłębie Sosnowiec - Śląsk Wrocław (15.30)

Cracovia Kraków - Lechia Gdańsk (18.00)



poniedziałek, 6 maja

Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin (18.00)