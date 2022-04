Wielkie emocje i gol w 101. minucie. Wisła Kraków ponownie zawiodła

Zobacz co wydarzyło się podczas spotkania Lech Poznań - Wisła Kraków.

Fiasko wyprawy do Wrocławia. Wisła Kraków wciąż w strefie spadkowej Wisła Kraków... czytaj dalej » Biała Gwiazda w rundzie wiosennej prezentuje się bardzo słabo. Drużyna prowadzona przez Jerzego Brzęczka do poniedziałkowego starcia z imienniczką z Płocka w tym roku wygrała tylko jeden z dziesięciu meczów ligowych. Do tego zanotowała pięć remisów i cztery porażki.

Sytuacja zespołu stała się bardzo trudna. Ekipa po 29 kolejkach z 29 punktami znalazła się w strefie spadkowej.

Spotkanie z Nafciarzami było zatem niezwykle ważne. Płocczanie, którzy tak naprawdę w tym momencie sezonu o nic już nie walczą, nie zamierzali jednak oddawać punktów rywalom.

Sekulski nie do zatrzymania

Drużyna z Mazowsza świetnie zaczęła mecz w Krakowie. Między dziewiątą a 12. minutą goście strzelili dwa gole. Najpierw Piotr Tomasik wykorzystał podanie Mateusza Szwocha, a potem Jorginho dośrodkował w pole karne, gdzie Łukasz Sekulski z kilku metrów nie dał szans Pawłowi Kieszkowi.

Kwadrans później gospodarze za sprawą Sebastiana Ringa zdobyli bramkę kontaktową, ale przed zmianą stron prowadzenie przyjezdnych podwyższył Sekulski. Sytuacja krakowian stała się zatem jeszcze trudniejsza.

Źródło: PAP Łukasz Sekulski strzelił dwa gole

W drugiej połowie podopieczni Brzęczka atakowali z wielkim animuszem. Walczyli o każdą piłkę i to przyniosło skutki.

W 57. minucie po wrzutce z rzutu rożnego Marko Poletanovicia gola z bliska strzelił Elvis Manu. Kilkanaście minut później był już remis. Kopnięcie Heorhija Citaiszwiliego obronił Krzysztof Kamiński, ale przy dobitce Zdenka Ondraska nic już nie mógł zrobić.

Fatalne zachowanie Manu

Gospodarze do końca walczyli dzielnie. Sędzia Damian Sylwestrzak przedłużył mecz o pięć minut. Ostatecznie spotkanie zakończyło się o wiele później.

Najpierw dobrą okazję dla miejscowych zmarnował Luis Fernandez, a chwilę później akcja była pod drugą bramką. Kieszek obronił strzał Filipa Lesniaka, ale za moment arbiter przerwał grę. Nie był to jednak końcowy gwizdek. Okazało się, że rękę przy próbie Lesniaka wystawił Manu. Po analizie VAR Sylwestrzak podyktował rzut karny, który pewnie wykorzystał Szwoch. Była 101. minuta.

Porażka oznacza, że Wisła Kraków nadal jest na 16. miejscu w tabeli. To pozycja oznaczająca spadek do pierwszej ligi. 27 punktów ma 17. w zestawieniu Bruk-Bet Termalica Nieciecza oraz ostatni Górnik Łęczna. Walka o utrzymanie do końca zapowiada się pasjonująco.

Pozostały cztery kolejki.

Źródło: PAP Wisła Kraków przegrała z Wisłą Płock

Wisła Kraków – Wisła Płock 3:4 (1:3)

Bramki: Ring (27'), Manu (57'), Ondrasek (71') - Tomasik (10'), Sekulski (12', 41') Szwoch (90'+ 11)

Wisła Kraków: Paweł Kieszek – Konrad Gruszkowski, Michal Frydrych, Maciej Sadlok, Sebastian Ring (74. Dawid Szot) – Heorhij Citaiszwili (83. Dor Hugi), Marko Poletanovic, Emis Fazlagic (Elvis Manu), Luis Fernandez, Stefan Savic (46. Momo Cisse) – Zdenek Ondrasek



Wisła Płock: Krzysztof Kamiński – Aleksander Pawlak, Adam Chrzanowski, Jakub Rzeźniczak, Piotr Tomasik (79. Patryk Tuszyński) – Kristian Vallo (79. Igor Drapiński), Mateusz Szwoch, Dominik Furman (79. Dusan Lagator), Jorginho, Marko Kolar (61. Filip Lesnak – Łukasz Sekulski (69. Damian Michalski).