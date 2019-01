Policja weszła do Wisły Kraków. Chaos w klubie ma wyjaśnić prokurator, który przed laty oskarżał "Miśka"

02.01 | - Paweł M. pseudonim "Misiek", który jest szefem gangu Sharksów - powiedział Jadczak. - To on stoi nad tym wszystkim, on doprowadził do tego, że kibole przejęli władze w klubie i w jakiś sposób wpłynął na to, że taki, a nie inny zarząd pojawił się w klubie. Sprawił, że klub został opanowany przez bandytów i służył im jako maszynka do zarabiania pieniędzy. Stąd się wzięły te długi, problemy wizerunkowe i problemy z prawem - podsumował dziennikarz "Superwizjera".

W sumie w akcji w Krakowie bierze udział około 80 policjantów, zaangażowani w nią są także funkcjonariusze z psami tropiącymi.

Policjanci zjawili się nie tylko w budynku klubu, ale również w kilkunastu mieszkaniach osób związanych z poprzednim zarządem Wisły. Weszli m.in. do domu Marzeny Sarapaty, ale byłej prezes nie zastali.

Jak do tej pory nikogo we wtorek nie zatrzymano.

Sprzedaż za złotówkę

Śledczy mają wyjaśnić, czy podczas grudniowej sprzedaży akcji klubu nieznanym wcześniej firmom z Luksemburga i Wielkiej Brytanii doszło do działania na szkodę spółki. Akcje Wisły Kraków SA sprzedawało Towarzystwo Sportowe Wisła. Prezesem obu podmiotów była wówczas Sarapata.

Do dziś nie ujawniono pełnych zapisów zawartej wtedy umowy. Ale według nieoficjalnych informacji władze Wisły nie sprawdziły dokładnie kontrahentów, podpisały umowę sprzedaży na kwotę jednego złotego, a akcje klubu wydały w zamian za obietnicę pożyczki 12 milionów, które miały wpłynąć na konto Wisły w kolejnych dniach. Przelew nie dotarł do dziś. Do dziś też nie wyjaśniono, kto właściwie jest teraz właścicielem klubu Wisła Kraków.

Wisła nadal nie płynie jak trzeba. "To miejsce przeżarte przez mafię" Wprawdzie w... czytaj dalej » Prokuratura ma również sprawdzić, czy olbrzymie długi Wisły Kraków SA (ponad 40 milionów złotych według informacji podanych przez zarząd TS Wisła podczas piątkowej konferencji prasowej) są efektem niewłaściwego zarządzania klubem przez prezes Sarapatę i pozostałych członków zarządu. Klub od lipca nie wypłacał pieniędzy piłkarzom, na pensje czekają również pracownicy, nie uregulowano opłat za stadion za ostatni ligowy mecz z Lechem Poznań 21 grudnia.

Pieniądze dla kibiców

Śledczy będą wyjaśniali również sprawę wypłacenia w gotówce 40 tysięcy złotych przez zarząd Wisły Stowarzyszeniu Kibiców Wisły Kraków. Miało dojść do tego po meczu z Lechem.

Klub w sobotę rozwiązał wszelkie umowy z SKWK. Śledczy będą wyjaśniali, za co właściwie Wisła płaciła kibicom i czy wypłacenie im pieniędzy po spotkaniu z Lechem nie naraziło na szkodę interesów innych wierzycieli.

Doświadczony prokurator

Dawid Kort rozwiązał kontrakt z Wisłą. Odejście kolejnych piłkarzy kwestią dni Dawid Kort nie... czytaj dalej » Śledztwem, które według informacji dziennikarza TVN wszczęto 31 grudnia 2018 roku ma pokierować Jan Kościsz. To doświadczony prokurator, obecnie naczelnik wydziału ds. przestępczości gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Co ciekawe, to właśnie Kościsz oskarżał Pawła M. pseudonim Misiek po tym, jak w październiku 1998 roku ten rzucił nożem w głowę piłkarza Dino Baggio podczas meczu Pucharu UEFA Wisły z Parmą. "Misiek" został za to przestępstwo skazany na sześć i pół roku więzienia. Gdy wyszedł z więzienia, szybko zbudował pozycję w środowisku pseudokibiców Wisły. Stanął na czele gangu "Sharksów", który - jak pokazał we wrześniu ubiegłego roku reportaż "Superwizjera" - przejął władzę w Wiśle.

Dziś Paweł M. przebywa w areszcie. Prokuratura zarzuca mu m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, usiłowanie zabójstwa i rozboje. A klub Wisła Kraków znalazł się na skraju bankructwa.

PZPN zareagował

W ubiegłym tygodniu Wisła została zawieszona przez Komisję Licencyjną PZPN. W tej chwili drużyna nie może występować w ekstraklasie. Nie wiadomo zatem, czy 11 lutego w Zabrzu rozegra pierwszy mecz po przerwie zimowej.

Zarząd klubu do 10 stycznia ma czas na przedstawienie szeregu informacji do PZPN. Konieczne jest podanie właściciela klubu, prezesa i stanu finansów. Jeśli tak się stanie, to jest szansa na odwieszenie i dalsze występy zespołu w ekstraklasie.

W piątek przedstawiono nowego szefa. Został nim Rafał Wisłocki, a więc członek zarządu TS Wisła, trener grup młodzieżowych i dyrektor akademii piłkarskiej Biała Gwiazda.