Zdecydował piękny gol. Koniec ponad 20-letniej serii Wisły

Po ubiegłorocznej zapaści krakowski klub wciąż znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Wprawdzie udało się odzyskać płynność, ale długi w wysokości około 35 milionów złotych wciąż ciążą nad Białą Gwiazdą. W najbliższych dwóch latach konieczny będzie zwrot wierzycielom 20 milionów. Dlatego przed zespołem nie stawia się wygórowanych celów na rozpoczynający się właśnie sezon.

W sobotę w składzie Wisły nie mógł wystąpić kontuzjowany Jakub Błaszczykowski, ale krakowscy fani mogli mieć powody do optymizmu. Na te wskazywała historia, bo Biała Gwiazda nie przegrała inauguracyjnego ligę meczu od 21 lat. Każda seria ma jednak swój koniec.

Szanse Śląska

Na stadionie przy ulicy Reymonta Śląsk rozpoczął z wielką energią. Nie minęło pięć minut, a wrocławianie mogli mieć na swoim koncie dwa gole. Najpierw po rogu strzelał Wojciech Golla, a chwilę później obrońcy Wisły w ostatniej chwili zablokowali strzał Roberta Picha.

Gospodarze otrzymali sygnał alarmowy i szybko się obudzili. Od tego momentu to oni przeszli do ofensywy. I mieli swoje szanse. Najbliżej szczęścia byli Jean Carlos Silva i Krzysztof Drzazga, ale strzały obydwu w świetnym stylu obronił Matus Putnocky.

Słupek kolejnym ostrzeżeniem

Po zmianie stron Wisła nie ustawała w poszukiwaniu pierwszego gola. Znów blisko powodzenia był Drzazga, ale to Śląsk był o włos od objęcia prowadzenia. Karygodny błąd popełnił Łukasz Klemenz, a kilka sekund później w słupek trafił Damian Gąska. Trybuny przy Reymonta tylko jęknęły z ulgą.

To było ostatnie ostrzeżenie. W następnej akcji Śląsk już dopiął swego. Pięknym kopnięciem przy dalszym słupku popisał się Stiglec. Chorwat tuż sprzed linii pola karnego trafił niemal w samo okienko i Biała Gwiazda musiała odrabiać straty.

Krakowianie zamiast rzucić się do ataków, stracili ochotę do gry i nie zdołali już odpowiedzieć. Komplet punktów jedzie do Wrocławia.

Wisła Kraków - Śląsk Wrocław 0:1 (0:0).

Bramki: 0:1 Dino Stiglec (62).

Żółta kartka - Wisła Kraków: Rafał Boguski. Śląsk Wrocław: Piotr Celeban, Michał Chrapek.

Sędzia: Daniel Stefański (Bydgoszcz). Widzów 14 613.

Wisła Kraków: Michał Buchalik - David Niepsuj, Rafał Janicki, Lukas Klemenz, Maciej Sadlok - Jean Carlos (89. Aleksander Buksa), Rafał Boguski, Kamil Wojtkowski - Krzysztof Drzazga (79. Denys Bałaniuk), Paweł Brożek, Michał Mak.

Śląsk Wrocław: Matus Putnocky - Łukasz Broź, Wojciech Golla, Piotr Celeban, Dino Stiglec - Krzysztof Mączyński, Michał Chrapek, Damian Gąska (67. Lubambo Musonda) - Robert Pich (77. Jakub Łabojko), Daniel Szczepan (86. Erik Exposito), Przemysław Płacheta.