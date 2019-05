Męczyli się, ale zwyciężyli. Wisła bliżej "mistrzostwa"

Zobacz, co powiedział trener Zagłębia Lubin Ben van Dael po wygranej jego zespołu w starciu z Wisłą Kraków (3:1).

Będąca na szczycie grupy spadkowej Wisła w poprzedniej kolejce odniosła swoje pierwsze zwycięstwo od 31 marca. Pokonała na wyjeździe Górnika Zabrze 2:1. Z kolei Korona zremisowała u siebie z Miedzią Legnica 0:0.

Mecz mógł się rozpocząć dla przyjezdnych w najlepszy możliwy sposób. Wato Arweladze huknął z dystansu, a piłka odbiła się od poprzeczki. Co więcej, gospodarze już w 13. minucie stracili jednego ze swoich kluczowych piłkarzy w ofensywie – Sławomir Peszko doznał urazu stawu skokowego i zastąpił go Maciej Śliwa.

Po dobrym początku kielczanie zwolnili i żaden z zespołów przesadnie nie kwapił się do ataku. Aktywny w ekipie gości był Marcin Cebula, który oddał dwa strzały, ale żadnym z nich nie zaskoczył Mateusza Lisa. Pod koniec pierwszej połowy szansę miał jeszcze Ivan Marquez, jednak bramkarz odbił jego strzał. Poza tym piłkarze Korony wyróżniali się na tle rywali ostrą grą.

Wisła miała duże problemy z przeprowadzeniem składnej akcji. Kulało nie tylko wykończenie, ale również ostatnie podanie.

Źródło: Newspix Peszko szybko musiał opuścić boisko

Karny na wagę zwycięstwa

Po przerwie zrobiło się ciekawiej – głównie za sprawą piłkarzy Białej Gwiazdy, którzy zaczęli grać odważniej. Efekt przyszedł w 59. minucie. Młody golkiper Korony Paweł Sokół sfaulował w polu karnym Lukasa Klemenza, a sędzia słusznie podyktował jedenastkę. Do piłki podszedł Marko Kolar, który oddał mocny i pewny strzał.

Legia przestała szukać trenera. "Vuko da radę" Legia dała... czytaj dalej » Choć gra Wisły pozostawiała dużo do życzenia, to było lepiej niż przed przerwą. Na wyróżnienie zasłużyli przede wszystkim Marcin Grabowski i Śliwa – pierwszy grał solidnie w obronie i dobrze podłączał się do akcji ofensywnych, a drugi robił sporo wiatru na lewej stronie. Blisko gola był natomiast Krzysztof Drzazga, ale nie potrafił wykończyć zespołowej akcji i uderzył obok słupka.

Korona przebudziła się pod koniec spotkania. Cebula starał się napędzać zespół. Swoje okazji mieli Elia Soriano i przede wszystkim Jakub Żubrowski, którego uderzenie świetnie wybronił Lis. Do tego momentu goście mieli na koncie sześć celnych strzałów, ale po żadnym z nich piłka nie znalazła się w bramce.

Wygrana Wisły oznacza, że ma ona już pięć punktów przewagi nad Koroną i jest coraz bliżej "mistrzostwa" grupy spadkowej.

Wisła Kraków - Korona Kielce 1:0 (0:0)

Bramka: Kolar (59, rzut karny)

Źródło: Newspix Kolar strzelił gola dla Wisły

Wisła Kraków: Mateusz Lis - Rafał Pietrzak, Daniel Hoyo-Kowalski, Lukas Klemenz, Marcin Grabowski - Vullnet Basha, Vukan Savicevic, Marko Kolar, Krzysztof Drzazga (89. Aleksander Buksa), Sławomir Peszko (13. Maciej Śliwa) - Paweł Brożek (75. Patryk Plewka).



Korona Kielce: Paweł Sokół - Bartosz Rymaniak, Piotr Malarczyk, Ivan Marquez, Michael Gardawski - Oskar Sewerzyński (55. Ivan Jukic), Ognjen Gnjatic, Jakub Żubrowski, Marcin Cebula - Wato Arweładze (75. Oktawian Skrzecz), Felicio Brown Forbes (52. Elia Soriano)