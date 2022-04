Wisła Kraków nie podnosi się ze strefy spadkowej

Forma krakowskiego klubu mówi wszystko o tym, w jakim stanie znajduje się obecnie klub. Wisła nie wygrała w tym roku ani jednego ligowego meczu, choć w Krakowie wszyscy liczyli na to, że w niedzielę ta sytuacja się zmieni.

Biała Gwiazda co weekend punktów potrzebuje bowiem jak tlenu, tym bardziej z zespołami znajdującymi się co prawda w górnej połówce tabeli, lecz w kontekście całego sezonu niewalczącymi już o nic poważnego.

W Krakowie doszło do starcia dwóch byłych selekcjonerów reprezentacji Polski i po meczu więcej powodów do zadowolenia mieć będzie Waldemar Fornalik. Zdecydowanie bardziej na punktom tego dnia zależeć powinno wszak graczom prowadzonym przez Jerzego Brzęczka. Skończyło się jednak na tylko jednym.

I największa w tym zasługa Kamila Wilczka. Doświadczony snajper trafił do bramki miejscowych na przestrzeni dziesięciu minut - między 51. i 61. Najpierw wywalczył rzut karny, potem najlepiej odnalazł się w zamieszaniu w polu karnym.

Wisła odpowiedziała trafieniami Stefana Savicia z pierwszej i Dora Hugiego z drugiej połowy, aczkolwiek na więcej niż remis to nie wystarczyło. Sprawia to, że krakowianie pozostają w strefie spadkowej, na 16. miejscu i z trzema punktami straty do 15. Zagłębia Lubin. Piast jest szósty, ale do pierwszej trójki traci aż siedemnaście punktów.

Wisła Kraków - Piast Gliwice 2:2

Bramki: Stefan Savić (31.), Dor Hugi (71.) - Kamil Wilczek (51., 61.)