Wisła Kraków ogłasza emisję akcji. Klub chce pozyskać 4 mln złotych

14.12 | - Jestem dumy ze swoich zawodników, że pomimo problemów pozaboiskowych pokazują, że są oddani temu, co robią. Czuję się znakomicie, mogąc prowadzić takich piłkarzy - powiedział po wygranym meczu z Wisłą Płock trener krakowskiej Wisły Maciej Stolarczyk.

14.12 | Sytuacja, w jakiej znalazła się Wisła Kraków, ma szeroki wydźwięk w środowisku piłkarskim. - To bardzo smutna wiadomość. Mam nadzieję, że klub się uratuje - mówi Semir Stilić, aktualnie pomocnik Wisły z Płocka.

Wisła Kraków pogrąża się w długach, co gorsza chętni, którzy mogliby jej pomóc się wykruszają. Jeśli trzynastokrotni mistrzowie Polski w najbliższym czasie nie znajdą inwestora, będą zagrożeni degradacją z ekstraklasy. - Słowa, że Wisła może wylądować w czwartej lidze z trudem przechodzą mi przez usta - przyznał w rozmowie z TVN24 Marek Motyka, legenda Białej Gwiazdy.

28.12 | Inwestorzy milczą, pieniędzy na koncie ciągle brak. O północy z piątku na sobotę mija termin. Co dalej z klubem Wisła Kraków? Za 12 milionów złotych klub mieli przejąć nowi, tajemniczy właściciele.

29.12 | Komplikuje się sprawa sprzedaży występującej w piłkarskiej ekstraklasie Wisły Kraków SA. Nowi właściciele nie dostarczyli Towarzystwu Sportowemu Wisła potwierdzenia przelewu 12 milionów złotych, a termin minął o północy w piątek. To było warunkiem domknięcia transakcji.

Co dalej z Wisłą Kraków?

Ważą się losy Wisły Kraków. Zarząd klubu obraduje i zastanawia się, co zrobić po tym, jak główny inwestor - francuz kambodżańskiego pochodzenia - nie przelał w terminie dwunastu milionów złotych bo, jak informuje klub, rozchorował się, lecąc nad Atlantykiem.

04.01.2019 | Rafał Wisłocki został prezesem Wisły Kraków SA i Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków – ogłoszono podczas konferencji prasowej. Jego pierwszym zadaniem ma być doprowadzenie do odwieszenia licencji na grę drużyny w piłkarskiej ekstraklasie.

Co dalej z Wisłą Kraków? Czasu na ratowanie klubu jest coraz...

08.01 | - Teraz jest już za późno, żeby uratować ten klub - mówi Szymon Jadczak, dziennikarz "Superwizjera TVN", który jako pierwszy pokazał patologie trawiące Białą Gwiazdę. Jak poinformował, Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości, których miały się dopuścić zarządy Wisły Kraków SA i Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków. We wtorek do budynków klubowych weszła policja.

Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości, których miały się dopuścić zarządy Wisły Kraków SA i Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków. Jak dowiedział się dziennikarz TVN Szymon Jadczak, śledztwo ma poprowadzić osobiście Jan Kościsz. To prokurator, który 20 lat temu oskarżał Pawła M. pseudonim Misiek, przywódcę kiboli Białej Gwiazdy. Więcej o sprawie dziś w "Faktach" TVN o 19:00.

08.01 | Jest śledztwo, a w Prokuratorze Okręgowej w Krakowie powstaje specjalne grupa, która zajmie się nieprawidłowościami w Wiśle Kraków. Jak dowiedział się dziennikarz TVN Szymon Jadczak, na jej czele stanie Jan Kościsz. To prokurator, który 20 lat temu oskarżał Pawła M. pseudonim Misiek, przywódcę kiboli Białej Gwiazdy. We wtorek z samego rana policja weszła do klubu Wisła S.A. i Towarzystwa Sportowego Wisła.

09.01 | Borykająca się z wielkimi kłopotami Wisła Kraków wznowiła treningi w ośrodku w Myślenicach. Trener Maciej Stolarczyk miał do dyspozycji 21 piłkarzy, a wśród nich pojawił się też Jakub Błaszczykowski. Szkoleniowiec przyznał, że atmosfera w zespole nie jest najlepsza i tak naprawdę nie wie, co będzie dalej z drużyną.

10.01 | - To jest ten moment teraz albo nigdy - powiedział biznesmen Jarosław Królewski, który zorganizował akcję pod nazwą "50 tysięcy dla Wisły Kraków", mającą uratować klub. - Myślę, że już jest około 300 tysięcy - zdradził przed kamerami.

Królewski: jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni do tej...

16.01 | - Pieniądze trafią dzisiaj do piłkarzy - poinformował w środę przed kamerą TVN24 biznesmen Jarosław Królewski, jeden z trzech pożyczkodawców, który zaangażował się w pomoc targanej problemami Wiśle Kraków.

Królewski: pieniądze trafią dzisiaj do piłkarzy

22.01 | Komisja ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej przywróciła Wiśle Kraków zawieszoną od 3 stycznia licencję na grę w ekstraklasie - poinformowała we wtorek krajowa federacja.

"Wisła może przystąpić do rozgrywek"

Wisła znalazła się w fatalnej sytuacji po tym jak poprzedni zarząd powiązany z pseudokibicami,

zostawił klub w opłakanej sytuacji finansowej. Według różnych szacunków, długi trzynastokrotnego mistrza Polski sięgają kilkudziesięciu milionów złotych. Kibole Wisły hajlowali podczas meczu. Trzech usłyszało zarzut propagowania faszyzmu Do zdarzenia... czytaj dalej »

Dwa tygodnie

Klub działa obecnie dzięki pożyczce w wysokości 4 milionów złotych, której w połowie stycznia udzielili Wiśle Jakub Błaszczykowski oraz biznesmeni Tomasz Jażdżyński oraz Jarosław Królewski. To właśnie ten ostatni przedsiębiorca powiązany z branżą IT, wpadł na pomysł emisji akcji poprzez działającą w internecie platformę do pozyskiwania finansowania od społeczności użytkowników.

Jak dowiaduje się tvn24.pl, po przygotowaniu i zatwierdzeniu wymaganych dokumentów, emisja akcji Wisły ma wystartować we wtorek. Przedstawiciele klubu liczą, że poprzez emisję za pośrednictwem firmy Beesfund, uda się pozyskać 4 miliony złotych, które będą stanowić około 4 proc. ogólnej liczby akcji, a emisję uda się zakończyć w ciągu dwóch tygodni. Tu można nabyć akcje Wisły.

Oprócz tego, w klubie trwa rozwiązywanie niekorzystnych umów, podpisanych przez poprzedni zarząd. Była prezes Marzena Sarapata zawarła m.in. umowę na druk klubowego czasopisma z firmą swojego męża. Umowy podpisywano również z firmami powiązanymi z innymi pracownikami klubu, m.in. z bliskimi byłego wiceprezesa Damiana Dukata.

Inwestorzy poszukiwani

Zarząd Wisły, na czele z nowym prezesem Rafałem Wisłockim, szuka też nowych inwestorów, zainteresowanych przejęciem klubu. Bez ich pomocy ciężko będzie spłacić długi, co jest warunkiem, żeby móc skutecznie ubiegać się o licencję na grę w Ekstraklasie w przyszłym sezonie. Wisła ma na to czas do połowy marca.