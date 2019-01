Wisła nie odzyska dziś licencji. Ale PZPN daje klubowi z Krakowa dodatkową szansę

Prawo Wisły do gry w ekstraklasie zostało zawieszone 3 stycznia. "Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN postanowiła zawiesić Wiśle Kraków SA licencję ze względu na niejasną sytuację prawną Klubu oraz w związku z licznymi naruszeniami postanowień Podręcznika Licencyjnego" - poinformował wtedy PZPN.

W piątek do Warszawy przyjeżdżają przedstawiciele Wisły. Mają tłumaczyć ostatnie zawirowania wokół klubu i przedstawić plany na najbliższe tygodnie. Ale według działaczy PZPN nie ma szans, żeby dziś Wisła odzyskała licencję.

- Klub musi odzyskać w naszych oczach wiarygodność - zarówno pod względem prawnym, jak i finansowym - mówi nam przedstawiciel władz piłkarskich. - Jeśli będziemy widzieli, że to wszystko zmierza we właściwym kierunku, licencja zostanie odwieszona.

Ale odwieszenie nastąpi najwcześniej 17 stycznia - wtedy odbędzie się kolejne posiedzenie komisji licencyjnej. Według naszych rozmówców z PZPN, to wtedy realne jest przywrócenie Wiśle licencji. To może być ostatni dzwonek dla krakowian - bez licencji nie będą mogli przystąpić do rozgrywek, a pierwszy mecz mają rozegrać już 11 lutego. Wtedy ich rywalem na wyjeździe ma być Górnik Zabrze.

Trudno myśleć o następnym sezonie

Stary klub, nowa rzeczywistość. Najważniejsza misja Błaszczykowskiego 24 lutego 2005... czytaj dalej » W PZPN przyznają, że najtrudniejsze dopiero przed Wisłą. Żeby odzyskać licencję wystarczy wyjaśnić kwestie prawne. Do 15 marca Wisła musi wyjaśnić kwestie ekonomiczne i uregulować wszystkie zobowiązania. To właśnie wtedy startuje proces licencyjny na następny sezon. Bez spełnienia tych wymagań Wisła nie ma co liczyć na udział w ekstraklasie w kolejnych rozgrywkach.

Kilka dni temu nowe władze klubu z Reymonta złożyły wniosek o wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego nowego prezesa spółki, a więc Rafała Wisłockiego.

Jeszcze jest trochę do zrobienia

To ważny krok zbliżający do odzyskania licencji. Klub Komisji Licencyjnej musi także przedstawić informację na temat aktualnego właściciela oraz prezesa. Konieczne będzie także pokazanie wszystkich dokumentów związanych z nieudaną sprzedażą klubu pod koniec zeszłego roku. Wtedy nic nie wyszło z przejęcia Wisły przez dwóch potencjalnych inwestorów.