Zidane staranował głową, kolega nie chciał go znać. Pamiętna scena wróciła po latach

Z tamtego spotkania, pomimo że padły dwa gole, a kwestia mistrzostwa rozstrzygnęła się dopiero po karnych, głównie zapamiętano 110. minutę meczu.

Ni stąd, ni zowąd Zidane odwraca się, cofa i uderza głową Materazziego w klatkę piersiową. Wszystko trwa sekundę, może dwie. Realizator transmisji nie zdążył tego uchwycić, cały świat obejrzał to dopiero w powtórkach. Także sędzia główny zdarzenia nie zauważył, musiał naradzać się ze swoim asystentem.

Bo obraził jego siostrę

Francuzi stracili lidera, kapitana i mózg drużyny. Dowieźli remis 1:1 do końca dogrywki, ale z podciętymi skrzydłami nie dali rady Włochom w rzutach karnych. Zidane po mundialu skończył karierę, a cios "z byka" przeszedł do historii futbolu. Napisano i powiedziano o nietypowym nokaucie wszystko, z czasem powstał pięciometrowy pomnik z brązu przedstawiający moment uderzenia.

Dopiero po latach piłkarze podali sobie rękę i wyjaśnili, o co poszło. Najpierw była przepychanka, później panowie wdali się w pyskówkę. Szarpany za koszulkę Zidane miał burknąć do Materazziego, żeby ten zgłosił się do niego po strój, ale po meczu. Włoch odgryzł się obrażeniem siostry "Zizou". Ciąg dalszy znają wszyscy.



250 papierosów w dziesięć minut

Willy Sagnol był wtedy prawym obrońcą francuskiej drużyny. W wywiadzie dla rozgłośni Radio Monte Carlo wspominał tamtej wieczór i uczucie, jakie nim targały. Długo nie mógł wybaczyć tego, co zrobił jego kolega z reprezentacji i w jaki sposób osłabił swój zespół.

- Przegrałeś, wchodzisz do szatni i widzisz w niej gościa, który przemawia i przeprasza. Ale ty nie chcesz go słuchać. Jesteś wypełniony rozczarowaniem. Nie chcesz przyjmować jego przeprosin ani nie chcesz z nim rozmawiać - relacjonował Sagnol.

Zamiast słuchać wyrażającego skruchę kolegę, wolał pójść do toalety. - W dziesięć minut spaliłem chyba z 250 papierosów - opowiadał.

To był jego sposób na odreagowanie.

Źródło: Getty Images Zidane uderza, Materazzi znokautowany

Finał mundialu odcisnął piętno na ich relacjach. Z Zidane'em nie rozmawiał później przez dwa lata. Wszystko się zmieniło się wszystko, gdy zbliżał się ślub Sagnola. Telefonu od "Zizou" nie odebrał, ale po namowie przyszłej żony w końcu oddzwonił.

- Zinedine nie mógł przybyć na wesele, ale zjawił się rano. Zjedliśmy, odbyliśmy długą i dobrą rozmowę. Potem życie zaczęło się dla nas od nowa. Wcześniej nie rozmawialiśmy dwa lata - wspominał francuski obrońca.

Dla Włochów to było pierwsze mistrzostwo świata od 24 lat, a Francuzi zaprzepaścili szansę na drugi tytuł najlepszej drużyny globu w historii. Straty powetowali sobie dopiero w 2018 roku, na mundialu w Rosji.