O której godzinie prezentacja nowego selekcjonera polskiej kadry?

Kulesza zaprezentuje we wtorek nowego selekcjonera

To koniec Czesława Michniewicza w roli trenera reprezentacji Polski. PZPN nie przedłużył z nim umowy i szuka nowego trenera. Wyjście z grupy na mundialu może i było, ale styl gry Biało-Czerwonych i jej kulisy to już inna historia.

Biało-Czerwoni pozostają bez selekcjonera od 22 grudnia 2022 roku. To wtedy PZPN poinformował, że wygasająca 31 grudnia umowa z Czesławem Michniewiczem nie zostanie przedłużona. 52-letniemu trenerowi nie pomogło wykonanie zadań, czyli awans na mundial, wyjście z grupy MŚ (1/8 finału) oraz utrzymanie drużyny w najwyższej dywizji Ligi Narodów.

Kontrowersje wzbudzałstyl gry drużyny, a jeszcze bardziej sprawy pozasportowe, zwłaszcza słynna już "afera premiowa".

Zaczęło się poszukiwanie następcy. Początkowo często padały kandydatury Chorwata Nenada Bjelicy, byłego trenera m.in Lecha Poznań, Hiszpana Roberto Martineza, do niedawna szkoleniowca Belgów, Francuza Herve'a Renarda, obecnie selekcjonera Arabii Saudyjskiej.

12 stycznia prezes PZPN stwierdził w jednym z wywiadów, że "w tej chwili nikt z polskich trenerów nie jest brany pod uwagę", a kilka dni później potwierdził, że "kandydat jest z zagranicy" oraz, że "wie już, kto nim będzie". Dodał, że "najważniejszym kryterium było to, czy wcześniej prowadził już jakąś reprezentację".

W wąskim gronie potencjalnych następów najczęściej przewijały się dwa nazwiska: pochodzący z Bośni i Hercegowiny Vladimir Petković (selekcjoner Szwajcarii w latach 2014-21), Portugalczyk Paulo Bento (były selekcjoner Korei Południowej).

Rzadziej pojawiała się kandydatura innego byłego trenera kadry Portugalii - Fernando Santosa, który rozstał się z rodzimą kadrą po mundialu w Katarze po ośmiu latach pracy. Tymczasem w poniedziałek 23 stycznia to właśnie pochodzący z Lizbony 68-letni szkoleniowiec wylądował na lotnisku w Warszawie.

Wieczorem prezes PZPN zamieścił wspólne zdjęcie z Portugalczykiem na Twitterze, przedstawiając w ten sposób nowego selekcjonera. "Do zobaczenia jutro na konferencji na PGE Narodowym" - dopisał.



Do zobaczenia jutro na konferencji na @PGENarodowy! pic.twitter.com/cJVk8chP3i — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) January 23, 2023





Kiedy i której godzinie prezentacja nowego selekcjonera reprezentacji Polski?

Prezes Kulesza zaprezentuje nowego selekcjonera Polski we wtorek 24 stycznia. Początek konferencji prasowej na PGE Narodowym w Warszawie o godzinie 13. Relacja na żywo w eurosport.pl.

Informując o konferencji, szef związku dodał tylko, że "wybór nie był łatwy, ale wierzę, że z nowym trenerem przeżyjemy wiele pięknych chwil".



Chciałbym poinformować, że konferencja prasowa, na której zostanie ogłoszony i zaprezentowany nowy selekcjoner reprezentacji Polski, odbędzie się we wtorek na @PGENarodowy. Wybór nie był łatwy, ale wierzę, że z nowym trenerem przeżyjemy wiele pięknych chwil! — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) January 22, 2023

Co ciekawe,poprzedniego selekcjonera prezes Kulesza również ogłaszał w styczniu. Wówczas Michniewicz przejmował rolę po Portugalczyku Paulo Sousie, który skorzystał z oferty brazylijskiego Flamengo.

Do Polski Santos przyleciał ze swoimi dwoma współpracownikami, którzy prawdopodobnie znajdą się w sztabie selekcjonera. W tym gronie ma być również co najmniej jeden polski asystent (być może dwóch), o co zabiegały władze PZPN.

Fernando Santos. Kim jest nowy selekcjoner?

68-letni Santos pracował z reprezentacją Portugalii osiem lat. Poprowadził kadrę tego kraju do największego sukcesu w historii, jakim było wygranie mistrzostw Europy we Francji w 2016 roku. Z kolei w sezonie 2018/19 zdobył ze swoimi podopiecznymi tytuł mistrza Ligi Narodów UEFA.

Z drużyną rozstał się po ubiegłorocznych mistrzostwach w Katarze, w których prowadzony przez niego zespół dotarł do ćwierćfinału - odpadł z Marokiem. W tym spotkaniu, podobnie jak w meczu 1/8 finału ze Szwajcarią selekcjoner odważył się posadzić na ławce rezerwowych lidera i kapitana Cristiano Ronaldo.

Źródło: Getty Images Santos naraził się wielu kibicom, nie wystawiając w pierwszym składzie Ronaldo

Wcześniej szkoleniowiec trenował m.in. FC Porto, Panathinaikos Ateny, PAOK Saloniki, a także lizboński Sporting i Benfikę. W latach 2010-2014 Santos był selekcjonerem Grecji.

Kiedy debiut nowego selekcjonera?

Nowy trener reprezentacji Polski zadebiutuje 24 marca. Biało-Czerwoni rozpoczną wówczas eliminacje mistrzostw Europy - z Czechami na wyjeździe. Trzy dni później spotkają się u siebie z Albanią. W tej stawce są także niżej notowane Wyspy Owcze i Mołdawia. Na turniej w Niemczech awansują dwie drużyny z grupy.



Wiele wskazuje na to, że w sztabie zagranicznego selekcjonera będzie polski asystent. To jedno z kryteriów, na którym prezesowi Kuleszy bardzo zależało.