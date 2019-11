Wielka bójka po meczu w Rosji. Bili się nawet rezerwowi i kibice

Do niedzieli Wołgar w tym sezonie u siebie jeszcze nie stracił punktów. Legion tymczasem to zespół środka tabeli. Remis 1:1 był więc niespodzianką.



Gospodarze do samego końca próbowali zadać jeszcze jeden, decydujący cios. Bez skutku. Sędzia zakończył spotkanie i ni stąd, ni zowąd na boisku w Astrachaniu doszło do potężnej awantury.



W transmisji, którą na swojej stronie przeprowadził Wołgar, widać, jak piłkarze gości (w żółtych strojach) dyskutowali z arbitrem głównym. Wtedy kilka metrów dalej, na środku boiska, zakotłowało się. Do piłkarza Wołgaru doskoczyło dwóch rywali (na biało), próbowali coś wyjaśnić, było nerwowo.



Wyświetl ten post na Instagramie. В Астрахани «Легион-Динамо» (в желтой форме) встречался с лидером турнира местным «Волгарем», который в этом сезоне дома очков не терял. Команды сыграли вничью - 1:1. А после окончания матча случилась грандиозная потасовка прямо на поле с участием игроков обеих команд. Как сообщили ТАСС в МВД по Астраханской области, болельщики в драке не участвовали, их не пустили на поле, задержанных за нарушение общественного порядка не было. По данным источника агентства, никто в драке не пострадал. Ожидается, что инцидент рассмотрит контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. Post udostępniony przez Молодёжь Дагестана (@mdgazeta) Lis 17, 2019 o 11:00 PST





To zadziałało jak dolanie benzyny do ogniska. Osaczonemu w sukurs przyszli koledzy i się zaczęło. Na środku zgromadziło się kilkadziesiąt osób. W ruch poszły pięści, jedni kopali drugich, ktoś leżał na ziemi.

Sędziowie byli bezradni. We wszystko wmieszali się zawodnicy rezerwowi i członkowie sztabów szkoleniowych. W pewnym momencie na boisko wbiegli również kibice.



Według rosyjskich mediów zamieszanie trwało dobrych kilka minut, zanim nad wszystkim zapanowano.

Rzecznik prasowy Legionu Marat Pirmagomedow nie miał wątpliwości: starcie sprowokowali gospodarze, którzy mieli znieważyć piłkarzy z Machaczkały. - Niektórzy zawodnicy Wołgara obrażali naszych piłkarzy, padły wyzwiska pod adresem matki jednego z nich - oskarżał.



Trener Wołgara Witalij Panow był innego zdania. - Moi chłopcy byli uczulani, mieli być bardziej powściągliwi i nie reagować na zaczepki. Ale kiedy kilka osób atakuje jedną i zaczyna ją bić po głowie… - próbował usprawiedliwić reakcję swoich podopiecznych Panow.



Według miejscowego ministerstwa spraw wewnętrznych w związku z awanturą nikogo nie zatrzymano, nie było również zgłoszenia pobicia.



Po 18 kolejkach drugiej ligi Wołgar prowadzi w tabeli, ma cztery punkty przewagi nad drugą Ałanią Władykaukaz. Legion jest dziewiąty. Do lidera traci 23 punkty.