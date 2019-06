Piwo w barach się skończyło, kibice na dachach i drzewach. Ponad pół miliona fanów pozdrawiało wielki Liverpoolu

Divock Origi był jednym z dwóch głównych bohaterów zwycięstwa Liverpoolu z Barceloną 4:0 w półfinale Ligi Mistrzów. Belgijski napastnik był zachwycony po sukcesie, jednak nie ukrywał, że jeszcze nie dotarło to do piłkarzy The Reds.

Najpierw szaleńcza radość do białego rana, a następnie - być może chwila snu - i dalsze świętowanie. Tym razem już z piłkarzami Liverpoolu podczas specjalnie przygotowanej parady na cześć drużyny. The Reds przywieźli do miasta Beatlesów szósty w historii klubu Puchar Europy. Tradycyjnie w odkrytym autobusie zakończyli przejazd w dzielnicy liverpoolskich doków.

Setki tysięcy

Burmistrz miasta Joe Anderson zamieścił tweeta, w którym poinformował, że mogło obserwować nawet 750 tysięcy fanów. Nic dziwnego, że miasto stanęło w ogromnych korkach. Przez pierwszą część przejazdu trofeum Champions League prezentował trener Juergen Klopp, po czym przekazał puchar swoim podopiecznym. Angielska gazeta relacjonuje, że weteran James Milner zaintonował okrzyk "Allez!, Allez!, Allez!" i szybko dołączyli się inni.



From start of parade at Mather Avenue to the end at Brunswick St approx 750,000 people cheered .@LFC winners of the Champions League. Thank you to all my team at LCC in particular Sue Lee and her events team our St Cleansing teams, Police and everyone who made it happen. #pride — Joe Anderson (@mayor_anderson) June 2, 2019





Klopp zaszalał przed kamerą i zaczął śpiewać. "Let's talk about six, baby" Niemiecki trener... czytaj dalej » Dziennik "The Guardian" napisał, że wokół skąpanego w słońcu autobusu "rozlało się czerwone morze" kibiców. Oficjalnie parada rozpoczęła się o godzinie 16.00 czasu lokalnego. Fani przygotowali transparenty, flagi i dymne race wiadomego koloru.

- To niesamowite, wciąż jeszcze do mnie niewiele dociera, mówiąc szczerze - "The Sun" cytuje kapitana drużyny Jordana Hendersona.

Łzy wzruszenia

- Spodziewam się więcej, ale to, co już zdążyło się wydarzyć, przekroczyło moje oczekiwania – tymi słowami do kibiców zwrócił się najlepszy zawodnik Premier League w tym sezonie Virgil van Dijk.

- Ciężko mi jest to opisać, bo trochę płakałem również dlatego, że ludzie zachowują się tak cudownie - mówił szkoleniowiec The Reds.



Autobus jechał ulicami przez 90 minut. Kiedy piłkarze zjawili się u celu przy dokach na The Strand głośno wybrzmiał klubowy hymn "You'll Never Walk Alone". Drużyna dojechała bezpiecznie i cało, choć jak relacjonował "The Sun" ryzyko wypadnięcia z autokaru wzrastało z każdym kolejnym kilometrem.