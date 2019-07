Błyskawiczne wyroki po bijatyce pseudokibiców. Trzech Polaków idzie do słowackich więzień

11.07 | W środę wieczorem w centrum Bratysławy doszło do gwałtownego starcia piłkarskich pseudokibiców. Według informacji policji i słowackich mediów, wśród walczących byli chuligani Cracovii, Lewskiego Sofia i Ajaksu Amsterdam. W ruch poszły pięści, noże, rzucano ciężkimi przedmiotami, zdemolowano pobliskie restauracje. Jak dowiedział się tvn24.pl, 107 osób zostało zatrzymanych w związku z podejrzeniem chuligaństwa. Wśród nich jest 41 Polaków, 15 Holendrów i 51 Bułgarów. 17 osób zostało rannych.

11.07 | W środę wieczorem, w centrum Bratysławy, doszło do gwałtownego starcia piłkarskich pseudokibiców. Według informacji policji i słowackich mediów, wśród walczących byli chuligani Cracovii, Lewskiego Sofia i Ajaksu Amsterdam. W ruch poszły pięści, noże, rzucano ciężkimi przedmiotami, zdemolowano pobliskie restauracje. Jak dowiedział się tvn24.pl, 107 osób zostało zatrzymanych i oskarżonych o chuligaństwo. Wśród nich jest 41 Polaków, 15 Holendrów i 51 Bułgarów. 17 osób zostało rannych.

Polacy i Holendrzy mają trafić do słowackich zakładów karnych o najniższym stopniu dozoru. Po trzech miesiącach mogą zwrócić się o warunkowe zwolnienie i jeżeli uzyskają zgodę, zacznie ich obowiązywać trzyletni zakaz wjazdu na Słowację, który jest częścią zasądzonej kary.

Ogromna bójka

W środowy wieczór na ulicy Venturskiej w stolicy Słowacji doszło do masowej bójki z udziałem chuliganów związanych z Cracovią i Ajaksem Amsterdam, którzy są zaprzyjaźnieni oraz Lewskiego Sofia. Polacy podróżowali na czwartkowy mecz I rundy kwalifikacyjnej Ligi Europy do Dunajskiej Stredy, a Bułgarzy na spotkanie ich drużyny do Rużomberka. Z kolei Holendrzy jechali na sparing Ajaksu z Istambul BB, który miał się odbyć w niedzielę w Mittersill, małym alpejskim miasteczku w Austrii.

Niszczono wszystko, co wpadło w ręce chuliganów. Obrzucano się kawiarnianymi stolikami i krzesłami. Słyszane były dwie eksplozje, dziewięć osób z powodu obrażeń zostało przewiezionych do szpitala.









Po bijatyce policja zatrzymała w centrum Bratysławy 107 osób: 51 Bułgarów, 41 Polaków i 15 Holendrów.

"Nigdy nie zrozumiem ludzi"

Zdaniem słowackich mediów policja w Bratysławie na informację o bijatyce i demolowaniu centrum miasta, zareagowała z opóźnieniem. Ostatecznie skierowano na miejsce znaczne siły porządkowe, także jednostki przygotowane do tłumienia zamieszek.

Burmistrz Bratysławy Matusz Vallo zareagował wpisem w mediach społecznościowych: "Nigdy nie zrozumiem ludzi, którzy łączą sport, rozrywkę lub relaks z przemocą i niszczeniem wszystkiego, co im stanie na drodze. Nigdy".









Czwartkowy mecz Cracovii z DAC 1904 Dunajska Streda, zakończony remisem 1:1, przebiegał spokojnie i nie doszło w jego trakcie ani po nim do chuligańskich incydentów.