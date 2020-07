Więcej kibiców na polskich stadionach. Jest rozporządzenie Rady Ministrów

Kibice na stadionach nie zawsze stosują się do zakazów

Ze względu na pojawienie się koronawirusa we Włoszech, Inter Mediolan zagra z Łudogorcem Razgrad w meczu 1/16 finału Ligi Europy bez kibiców.

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Michal Dolezal: trzeba to szanować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2019/2020 zostają zawieszone do końca marca, ze względu na zagrożenie wywołane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. O podjęciu takiej decyzji poinformowały w piątek władze ligi. Grać nie będzie także I i II liga.

Ekstraklasa zwiesiła rozgrywki. Do końca marca bez meczów

Stowarzyszenie kobiecego tenisa (WTA) postanowiła zawiesić rozgrywki tenisowe do 2 maja. Decyzja podyktowana jest pandiemią koronawirusa.

Od czwartkowego wieczoru charakterystyczny łuk stadionu Wembley rozświetlił się na kolor niebieski. Tak będzie każdego wieczoru przez najbliższy czas. To podziękowanie dla pracowników służby zdrowia, którzy walczą z pandemią koronawirusa.

Zespół futbolu amerykańskiego New England Patriots wypożyczył swój prywatny samolot, aby przetransportować z Chin do USA milion maseczek potrzebnych służbom medycznym walczącym z epidemią koronawirusa. Maszyna wylądowała w czwartek w Bostonie.

Samolot zespołu New England Patriots przetransportował z...

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Ciężarówka zespołu New England Patriots przetransportowała...

Piętnastu kibiców kolumbijskiego zespołu Deportivo Independiente Medellin utknęło w Argentynie. Wszystko z powodu zakazu przekraczania granic w związku z epidemią koronawirusa. Po odwołaniu starcia z Boca Juniors kibice chcieli wrócić do domu, ale nie otrzymali na to zgody. Obecnie znajdują się w hotelu F.A.T.S.A. w Buenos Aires.

Choć wciąż nie jest znana data powrotu rozgrywek LaLigi, to hiszpańskie kluby wróciły już do treningów. Barcelona wprowadziła specjalne działania, które mają ochronić piłkarzy i pracowników klubu przed zakażeniem koronawirusem. Po przyjeździe do ośrodka zawodnikom sprawdza się temperaturę, a później dezynfekuje ich auta.

Po dwumiesięcznej przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa Bundesliga wróciła do gry. W weekend 16-17 maja odbyła się 26. kolejka niemieckiej ligi. Na trybunach zabrakło kibiców, piłkarze na ławce rezerwowoych siedzieli w odstępach. Zobacz, jak wyglądał powrót Bundesligi.

Bundesliga wróciła do gry

Po 10-tygodniowej przerwie Cristiano Ronaldo wrócił do ośrodka treningowego Juventusu. Serie A wciąż jest zawieszona z powodu epidemii koronawirusa, jednak zespoły mogą już trenować.

Cristiano Ronaldo wrócił do ośrodka treningowego Juventusu

W piątek 29 maja do gry wraca Ekstraklasa. Na trybuny będą mogli wrócić też kibice. Od 19 czerwca będzie można pójść w Polsce na ligowy mecz piłki nożnej, ale nie pójdą wszyscy i nie wszędzie. Jakie zasady będą obowiązywać na stadionach?

Dotychczas obowiązujące przepisy przewidywały, że z powodu pandemii COVID-19 obiekty sportowe mogły być maksymalnie wypełnione w 25 procentach. Kibice mieli zachować między sobą odpowiedni odstęp, czego jednak w praktyce bardzo często nie robili.

50 procent

Podejrzenie zakażenia, Lechia zawróciła autokar. "Dla bezpieczeństwa zawodników i kibiców" W piątek o... czytaj dalej » W piątek w Dzienniku Ustaw ukazała się decyzja Rady Ministrów z dnia 24 lipca "zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii".



Zgodnie z przedstawionym tydzień wcześniej projektem, podwyższono limit publiczności na obiektach sportowych z 25 do 50 procent.



Według jednego ze stosownych punktów, "na stadionach i boiskach (...) w rozgrywkach prowadzonych przez polski związek sportowy w drugiej i trzeciej klasie rozgrywkowej oraz Pucharze Polski lub ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie piłka nożna oraz na stadionach oraz przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów motorowych (...) w rozgrywkach prowadzonych przez polski związek sportowy w drugiej klasie rozgrywkowej oraz przez ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie żużlowym organizacja współzawodnictwa sportowego odbywała się tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym że nie więcej niż 50 procent liczby miejsc przewidzianych dla publiczności".

Bez publiczności poza obiektami sportowymi

Rozporządzenie wprowadza zapis, że w zajęciach lub w wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym - z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób - może brać udział nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie. Nie liczy się tu osób zajmujących się bezpośrednio obsługą wydarzenia.

Na obiektach sportowych - tak aby "w zajęciach lub wydarzeniach sportowych zostało udostępnione publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50 procent liczby miejsc przewidzianych dla publiczności".



Natomiast na otwartym powietrzu poza obiektami sportowymi - bez udziału publiczności.



Na basenach zostało udostępnione publiczności "co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50 procent liczby miejsc przewidzianych dla publiczności".