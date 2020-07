Widzew nie puści płazem ataku na piłkarzy. Oświadczenie klubu

Ostatnie spotkanie Widzewa w drugoligowych rozgrywkach zakończyło się skandalem. Łodzianie ulegli Zniczowi 0:1, ale mimo to awansowali na zaplecze ekstraklasy. Jednak zamiast tradycyjnej fety i radości z powrotu po pięciu latach do 1. ligi, po kolejnej porażce atmosfera na stadionie przy al. Piłsudskiego była bardzo gorąca. Już w trakcie meczu kibice gospodarzy w stronę piłkarzy kierowali wyzwiska, groźby oraz gwizdami kwitowali kolejne nieudane zagrania zawodników trenera Marcina Kaczmarka.

Zatrzymania po rękoczynach

Po końcowym gwizdku arbitra na murawę wtargnęła rozwścieczona formą widzewiaków grupa kilkudziesięciu fanów, którzy ściągnęli z piłkarzy koszulki. Doszło do przepychanek, szarpaniny, obrażania graczy oraz uderzenia 18-letniego Roberta Prochownika i niewiele starszego Adama Radwańskiego. Doświadczony kapitan łodzian Marcin Robak ze łzami w oczach opuszczał boisko, na którym pojawiły się kordony policji.



Widzew awansował, po meczu przepychanki. "Piłkarz uderzony, wkroczyła policja" Wisielcze... czytaj dalej » Jak poinformowała w niedzielę Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, bezpośrednio po meczu zatrzymano sześć osób w wieku od 29 do 39 lat, które odpowiedzą za wtargnięcie na murawę oraz znieważenie funkcjonariuszy.

Wyciągną konsekwencje

Takie zachowanie w wydanym w niedzielę oświadczeniu potępiły również władze klubu. Przyznano w nim, że długo oczekiwany awans do 1. ligi został osiągnięty w stylu pozostawiającym wiele do życzenia i dalekim od oczekiwań, w związku z czym zrozumiałe są negatywne odczucia kibiców i ich niezadowolenie.



"Żadne rozstrzygnięcia sportowe ani największy nawet pokład negatywnych emocji nie mogą być jednak wytłumaczeniem zachowań, do których doszło na płycie boiska po końcowym gwizdku. Już samo wtargnięcie na plac gry jest złamaniem ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, a ataki fizyczne na zawodników to zachowania, które ścigane będą z urzędu" - podkreślono.



Zadeklarowano, że Widzew nie pozostawi tych czynów bez reakcji i będzie dążyć do ukarania sprawców. "Wyciągnięte zostaną wobec winnych konsekwencje, włącznie z rozwiązaniami prawnymi, takimi jak zakazy stadionowe" - zapewniono.



Szefowie beniaminka zwrócili również uwagę, że negatywne zachowania jednostek rzutują na opinię o całej widzewskiej społeczności, która przez ostatnie lata w niższych ligach licznie i aktywnie wspierała swoją drużynę w odbudowie dawnego blasku.



"Tym bardziej dołożymy wszelkich starań, by sprawcy nie pozostali bezkarni. Serce Łodzi to dom wszystkich widzewiaków, miejsce spotkań rodzin i przyjaciół i tylko jako takie może być postrzegane" – zaznaczono.



Klub Widzew Łódź stanowczo potępia wydarzenia, które nastąpiły po końcowym gwizdku sobotniego spotkania ze Zniczem Pruszków i będzie dążyć do ukarania ich sprawców.https://t.co/yrAvAAKkSw — Widzew Łódź (@RTS_Widzew_Lodz) July 26, 2020









Widzew bezpośredni awans wywalczył z drugiego miejsca w tabeli. W rozgrywkach 2. ligi zwyciężył Górnik Łęczna. Trzeciego beniaminka wyłonią mecze barażowe.

Beznadziejna forma po wznowieniu rozgrywek

Klub z Łodzi, który czterokrotnie zdobył tytuł mistrza Polski, ostatni raz na zapleczu ekstraklasy występował w 2015 roku. Tamten sezon zakończył się dla niego spadkiem, a w następnym - z powodu kłopotów finansowych - nie przystąpił do drugoligowych rozgrywek. W kolejnym, już jako nowy podmiot, rozpoczął grę i odbudowę dawnego blasku od piątego szczebla rozgrywkowego w kraju.