Powrót po ośmiu latach. Widzew znów w elicie

W tabeli Widzew zajął drugie miejsce, tuż za Miedzią Legnica, która już wcześniej zapewniła sobie powrót do krajowej elity.

Łodzianie o punkt wyprzedzili Arkę, która przed ostatnią kolejką też miała jeszcze szanse na bezpośredni awans. Gdynianie pokonali na własnym boisku Sandecję Nowy Sącz 2:1.

Widzew, czterokrotny mistrz Polski, ostatni raz w ekstraklasie występował w 2014 roku. Szanse na utrzymanie stracił wtedy... 22 maja, czyli równo osiem lat wcześniej. Przegrał wtedy z, o ironio, Podbeskidziem.

Po kolejnym roku - z powodu kłopotów finansowych - również zakończonym degradacją, łodzianie nie przystąpił do drugoligowych rozgrywek. W następnym, już jako nowy podmiot, rozpoczęli grę i odbudowę dawnego blasku od piątego szczebla rozgrywkowego w kraju.

Od tego momentu powrót do ekstraklasy zajął siedem lat. Awans wywalczyli w ostatniej kolejce, pokonując przy komplecie ok. 18-tysięcznej publiczności pokonując spadkowicza - Podbeskidzie 2:1. Gole na wagę długo oczekiwanego sukcesu strzelili Bartłomiej Pawłowski i Dominik Kun. Kluczowej okazało się trafienie tego drugiego piłkarza, bowiem chwilę wcześniej do wyrównania doprowadził Francuz Mathieu Scalet.

Drużyna z Łodzi, w której składzie są m.in. znani z występów w ekstraklasie Pawłowski, Patryk Lipski, Patryk Stępiński, awans wywalczyła pod wodzą trenera Janusza Niedźwiedzia. Trafił on do klubu trafił latem 2021 po słabym dla Widzewa poprzednim sezonie na zapleczu ekstraklasy.

W dwustopniowych barażach, które wyłonią trzecią nową drużynę ekstraklasy, zagrają zespoły z miejsc od trzeciego do szóstego. W półfinałach - w czwartek - Arka spotka się z Chrobrym Głogów, a Korona Kielce z Odrą Opole. Decydujące spotkanie zaplanowano na 29 maja.

Stomil Olsztyn, Górnik Polkowice i GKS Jastrzębie opuszczają 1. ligę. W ich miejsce awansowały Stal Rzeszów i Chojniczanka Chojnice, a trzecią ekipę wyłonią baraże na podobnych zasadach jak o ekstraklasę.