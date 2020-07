Gorzkie gratulacje Bońka dla Widzewa. "Sposób bardzo wstydliwy. Słabo to wyglądało"

Boniek błyszczał w Widzewie w latach 70-tych i w początkach lat 80-tych. To stamtąd przeniósł się do Juventusu.

"No cóż, RTS Widzew Łódź awansuje, ale w sposób bardzo wstydliwy. Słabo to wyglądało. Gratulacje" - napisał w mediach społecznościowych.



"Nikt nie mówił, że będzie łatwo, lekko i przyjemnie"

Widzew awansował, po meczu przepychanki. "Piłkarz uderzony, wkroczyła policja" Wisielcze... czytaj dalej » Zanim piłkarze opuścili murawę, doszło do ich spotkania z najbardziej krewkimi fanami, którzy pojawili się na murawie. - Najpierw pojedynczy kibice wchodzili na płytę boiska. Wtedy piłkarz Widzewa Marcin Robak, żeby ich uspokoić, dał jednemu z nich swoją koszulkę. Zaczęli wbiegać kolejni, zrobiło się zamieszanie. Kibice rzucili się na piłkarzy. Inny piłkarz Robert Prochownik został uderzony przez jednego z kibiców w twarz. Wtedy policja wkroczyła na płytę. Wjechały dwie armatki wodne, użyto gazu łzawiącego - relacjonował zajście dziennikarz tvn24.pl Szymon Jadczak, który był na stadionie w Łodzi.

Do 1 ligi, czyli zaplecza Ekstraklasy, czterokrotny mistrz Polski wraca po pięciu latach. Awansował, choć w sobotę przegrał na własnym terenie 0:1 ze Zniczem Pruszków, co oznacza, że w siedmiu ostatnich meczach łodzianie wygrali tylko raz. A i tak zajęli w tabeli drugie, premiowane miejsce. Ich kolejnego potknięcia nie wykorzystał GKS Katowice, remisując z Resovią 1:1.

- Przyszedłem do Widzewa, żeby ten klub wprowadzić do 1. ligi. Drogi do celu są różne, a nasza jest dosyć wyboista, co pokazuje ten czas po pandemii. Nikt nie mówił, że będzie łatwo, lekko i przyjemnie - stwierdził trener Marcin Kaczmarek.

Obok prowadzonej przez niego ekipy przepustkę wywalczył w sobotę Górnik Łęczna. Trzeciego beniaminka wyłonią mecze barażowe.