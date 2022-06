Wiceszef MSZ o Rybusie i pozostaniu w Rosji. "Chodzi o duże, krwawe pieniądze"

Rybus od pięciu lat związany był z Lokomotiwem Moskwa. Po wybuchu wojny w Ukrainie nie wyjechał jednak, inaczej niż choćby Grzegorz Krychowiak, z Rosji. Wydawało się, że nastąpi to w czerwcu, tuż po tym, jak okazało się, że nie przedłuży kontraktu z ostatnim pracodawcą.

Doświadczony lewy obrońca zdecydował nie tylko nie zmienić ligi, ale też związać się umową z innym moskiewskim klubem, Spartakiem. W sobotę podpisał dwuletni kontrakt. Nieoficjalnie będzie mógł liczyć na zarobki rzędu 1,2 miliona euro rocznie. "Rybus nie jest już zawodnikiem polskim, tylko Rosjaninem" Maciej Rybus... czytaj dalej »

Marcin Przydacz: chodzi o duże pieniądze

Transfer piłkarza wywołał w Polsce falę negatywnych komentarzy. W grupie osób krytykujących decyzję piłkarza jest wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jego zdaniem blisko 33-letni obrońca został w Rosji z uwagi na pensję, którą ma inkasować w nowym klubie.

"Nie ma już nic bardziej żenującego, niż zasłanianie się 'dobrem rodziny', gdy chodzi po prostu o duże pieniądze. A to krwawe pieniądze" - napisał na Twitterze Przydacz.

"Mam nadzieję, że nie będzie już dla niego miejsca w reprezentacji. Gra z 'orzełkiem' na piersi to honor i tylko dla takich, którzy to rozumieją" - dodał wiceszef MSZ.



Piłkarza zażarcie broni jego agent Mariusz Piekarski. W rozmowie z serwisem meczyki.pl tłumaczył w niedzielę przyczyny, dla których Rybus został w Rosji.



- Ma dwójkę dzieci i żonę Rosjankę, mieszka tam od 10 lat. Gdyby Maciek przyjechał do Polski i posłał dzieci do przedszkola czy szkoły, to nie byłyby to miłe chwile. Wiemy, jakie nastawienie jest Polaków do Rosji, ale teraz nie muszę tego potwierdzać, wystarczy zobaczyć to, co się dzieje w mediach społecznościowych. Dzieci słuchają i przenoszą to na grunt młodzieżowy. Nigdy nie wiadomo, co by się wydarzyło - skomentował Piekarski.

Źródło: Getty Images Rybus doczeka się 67. meczu w kadrze?

Losami 66-krotnego reprezentanta Polski interesowały się w ostatnich miesiącach nie tylko polscy kibice i dziennikarze, ale także selekcjoner Czesław Michniewicz, który z uwagi na agresję zbrojną Rosji na Ukrainę nie powoływał go do reprezentacji.

- Chcieliśmy uniknąć zamieszania wokół niego. Jeśli wyjaśni się sytuacja Rosji z Ukrainą, to we wrześniu na niego liczę - przyznał 17 maja Michniewicz.

Po raz ostatni z orzełkiem na piersi Rybus zagrał w listopadzie ubiegłego roku w wyjazdowym, wygranym przez Biało-Czerwonych meczu z Andorą (4:1).