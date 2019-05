Fabiański nie dał się zaskoczyć. West Ham z najlepszym wynikiem w historii

Fabiański nie dał się pokonać. Tottenham sensacyjnie ograny Łukasz Fabiański... czytaj dalej » Gospodarze przystąpili do sobotniego spotkania w bardzo dobrych humorach. West Ham w poprzedniej kolejce odniósł prestiżowe zwycięstwo w derbach angielskiej stolicy. Podopieczni Manuela Pellegriniego pokonali na wyjeździe trzeci w tabeli Tottenham 1:0.

Spokojny mecz z przewagą Młotów

Teraz na London Stadium przyjechał zdecydowanie słabszy rywal - Southampton. Ekipa ze stadionu St. Mary's zapewniła sobie utrzymanie w elicie i od początku widać było, że specjalnie ochoty na zwycięstwo przyjezdni nie mają.

W ich składzie od początku zobaczyliśmy na środku obrony Jana Bednarka. Reprezentant Polski razem z kolegami musiał oglądać trzy gole gospodarzy. Przy pierwszym z nich mógł się chyba zachować nieco lepiej.

W 16. minucie znakomitą akcję środkiem przeprowadził doświadczony Mark Noble. Rozgrywający 348. mecz w angielskiej ekstraklasie 31-latek idealnie podał do Marko Arnautovicia. Reprezentant Austrii uciekł Bednarkowi i pięknie strzelił lewą nogą.

W końcówce, gdy zaczęło bardzo mocno padać miejscowi zaatakowali. Prowadzili przed zmianą stron skromnie, ale jak najbardziej zasłużenie. Mieli kilka niezłych okazji. Na początku drugiej polowy znów wyszło słońce i od razu gra się poprawiła.

Źródło: Getty Images Bednarek miał problemy z Arnautoviciem

West Ham strzelił dwa gole w ciągu trzech minut. Najpierw ładną akcję lewą stroną przeprowadził Arthur Masuaku. Zawodnik z Demokratycznej Republiki Konga strzelał, a nie popisał się Fraser Forster. Bramkarz "Świętych" źle wybił piłkę, a w polu karnym czujnie zachował się Arnautović. W 72. minucie indywidualną akcją popisał się aktywny od początku Ryan Fredericks. Obrońca "Młotów" zaskoczył Forstera, który znów mógł chyba zrobić więcej.

Pewnie zaprezentował się za to między słupkami West Hamu Łukasz Fabiański.

Po tym zwycięstwie londyńczycy mają już 49 punktów. To najlepszy rezultat zespołu w historii występów w Premier League.

W drugim meczu rozpoczętym o godzinie 16, gracze Wolverhampton pokonali 1:0 zdegradowane już Fulham.

Trwa kryzys ludzi Pochettino

Tymczasem drugi mecz z rzędu niespodziewanie przegrał Tottenham. Jak wspomnieliśmy powyżej, podopieczni Mauricio Pochettino w poprzedniej kolejce u siebie ulegli West Hamowi 0:1. Teraz w takim samym stosunku przegrali na wyjeździe z Bournemouth.

W bramce gospodarzy tym razem zabrakło Artura Boruca. Zastąpił go debiutujący 19-letni Irlandczyk Mark Travers. Gospodarze wygrali po trafieniu Nathana Ake'a w doliczonym czasie. Przyjezdni kończyli starcie w dziewiątkę. Za czerwone kartki z murawy usunięci zostali pod koniec pierwszej połowy Son Heung-Min oraz na początku drugiej Juan Foyth.