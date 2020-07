Fabiański niemal pewny utrzymania. Kluczowy triumf West Hamu

Przed piątkową konfrontacją obie ekipy sąsiadowały ze sobą w tabeli z takim samym dorobkiem punktowym, zajmując ostatnie bezpieczne miejsca nad strefą spadkową. Ich przewaga nad kolejną ekipą wynosiła zaledwie trzy oczka, więc żadna ze stron nie mogła sobie pozwolić na błędy.

Z presją zdecydowanie lepiej poradzili sobie gospodarze, którzy od początku agresywnie naciskali na przeciwników. Już w 6. minucie londyńczycy odebrali piłkę graczom Watfordu w okolicach ich pola karnego, uruchomili w szesnastce niezawodnego ostatnio Michaila Antonio, a ten otworzył wynik spotkania. Dla napastnika West Hamu był to już siódmy gol strzelony po wznowieniu ligowych rozgrywek. Aż cztery z nich zanotował w ostatniej kolejce przeciwko Norwich. Żaden inny gracz Premier League nie może pochwalić się taką skutecznością na finiszu sezonu.

Młoty wyczuły słabość rywali w początkowych fragmentach meczu i szybko poszły za ciosem. Druga wizyta w polu karnym gości zakończyła się kolejnym trafieniem do siatki. Tym razem perfekcyjnym strzałem głową popisał się Tomas Soucek.



Michail Antonio has scored 7 of @WestHam’s 10 goals since the restart - the PL’s top scorer in that time pic.twitter.com/qpnoImlVS0 — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) July 17, 2020





Lepszego początku spotkania londyńczycy nie mogli sobie wymarzyć. Pierwsze dwa strzały zapewniły im solidną przewagę. Tymczasem Łukasz Fabiański do tego momentu nawet nie miał okazji do interwencji i mógł spokojnie podziwiać z dystansu poczynania ofensywne swoich kolegów.

Jeszcze przed przerwą efektowny strzał Declana Rice'a przyniósł gospodarzom kolejne trafienie i losy starcia o utrzymanie w Premier League wydawały się praktycznie rozstrzygnięte.

Pomocny VAR

Do przerwy Fabiański tylko dwukrotnie był zmuszony przez przeciwników do większego wysiłku. W pierwszej okazji spisał się bez zarzutu. Tuż po bramce londyńczyków na 2:0 przyjezdni ruszyli z szybką akcją w poszukiwaniu gola kontaktowego. Ismaila Sarr uderzył groźnie po ziemi, ale Polak nie dał się zaskoczyć i zablokował piłkę.

Na kolejny pojedynek tej pary czekaliśmy zaledwie kilka minut. Tym razem bramkarz West Hamu nie ustrzegł się błędu i powalił Sarra w obrębie pola karnego. Miał jednak sporo szczęścia, gdyż rywal znajdował się na pozycji spalonej. Potwierdziły to powtórki wideo i niefortunna interwencja ostatecznie nie skutkowała rzutem karnym.

Źródło: Getty Images Łukasz Fabiański miał pełne ręce roboty

Chwilowe przebudzenie

Po zmianie stron bardziej zmotywowani na murawę powrócili goście. Ich wysiłki przyniosły efekt już po kilku minutach gry. Wyjątkowo nieporadnie w tej sytuacji zachowała się defensywa londyńczyków, umożliwiając rywalom łatwe przedarcie się pod bramkę. Po strzale Abdoulaye'a Doucoure'a Fabiańskiego uratował jeszcze słupek, ale poprawka Troy'a Deeney'a wylądowała już w siatce.

Mimo wyraźnie lepszej postawy po przerwie Watford nie zdołał jednak zdobyć więcej bramek i w dwóch ostatnich kolejkach będzie musiał bronić się przed spadkiem. West Hamowi wystarczy jeden punkt na finiszu rozgrywek, by być pewnym pozostania w Premier League.

West Ham United - Watford FC 3:1

gole: 1:0 Michail Antonio (6), 2:0 Tomas Soucek (10), 3:0 Declan Rice (36), 3:1 Troy Deeney (49).