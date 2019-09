Fabiański znów niepokonany. West Ham zaskoczył Czerwone Diabły

Londyńczycy przystępowali do niedzielnego spotkania podbudowani. Po niezbyt udanym początku sezonu złapali odpowiedni rytm szczególnie w grze obronnej i zaczęli regularnie punktować. A Manchester? Gra Czerwonych Diabłów u progu nowego sezonu to spora niewiadoma, dlatego faworyta wskazać było niezwykle trudno.

Ataki Manchesteru, gol West Hamu

Od rezerwowego do niezastąpionego. Wyjątkowa metamorfoza Łukasza Fabiańskiego W poniedziałkowy... czytaj dalej » Od pierwszego gwizdka przyjezdni mieli ogromną ochotę do gry. Zawodnicy prowadzeni przez trenera Ole Gunnara Solskjaera niemal nie schodzili z połowy West Hamu, ale nic z tego nie wynikało. Optyczna przewaga przez całą pierwszą połowę nie przełożyła się na choćby najmniejsze zagrożenie pod bramką Fabiańskiego. Ba, dominujący Manchester zszedł do szatni przegrywając. Jeden z nielicznych ataków gospodarzy zakończył się precyzyjnym kopnięciem Andrija Jarmołenki. Ukrainiec miał co świętować, bo wreszcie wrócił do formy i zdrowia, które w minionych rozgrywkach pozwoliło mu rozegrać jedynie dziewięć meczów. Niedzielny gol był jego drugi w tym sezonie Premier League.

Po zmianie stron można było spodziewać się szturmu Czerwonych Diabłów. Nic takiego się jednak nie zdarzyło, a Fabiański w opałach był tylko raz. Na około 20 minut przed końcem Polak zaliczył fantastyczną interwencję po strzale Harry'ego Maguire'a z najbliższej odległości.

Ta obrona gospodarzy jeszcze bardziej podbudowała i pozwoliła postawić kropkę nad i. Wynik fantastycznym uderzeniem z rzutu wolnego ustalił Aaron Cresswell.

West Ham świętuje awans na czwarte miejsce w tabeli, a Fabiański trzecie z rzędu czyste konto. Manchester United spadł na ósmą lokatę.

West Ham United - Manchester United 2:0 (1:0)

Bramki: Jarmołenko (44'), Cresswell (84')

Wyniki i program 6. kolejki Premier League:

Leicester City - Tottenham 2:1

Burnley - Norwich 2:0

Everton - Sheffield Utd 0:2

Manchester City - Watford 8:0

Newcastle - Brighton 0:0

Crystal Palace - Wolverhampton 1:1

West Ham - Manchester United 2:0

Arsenal - Aston Villa

Chelsea - Liverpool