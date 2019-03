Fabiański nie miał wsparcia. West Ham zdominowany

W czwartek przeciwko Austrii wystąpi Wojciech Szczęsny, a Łukasz Fabiański usiądzie na ławce rezerwowych. Artur Wichniarek wyjaśnił przed kamerami Eurosportu, co jego zdaniem o tym zdecydowało. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

Po meczu sąsiadów w tabeli można by spodziewać się wyrównanego meczu. Tymczasem grające u siebie Młoty zostały całkowicie zdominowane przez ekipę z niebieskiej części Liverpoolu.

Pięć minut Fabiańskiego

Fabiański tylko do piątej minuty był w stanie zachować czyste konto. Strzałem głową polskiego bramkarza pokonał Kurt Zouma. Szybko strzelony przez The Toffees gol w żaden sposób nie zmienił obrazu gry.

Bednarek wyzdrowiał i zagrał na zero z tyłu. Ważna wygrana Świętych Southampton... czytaj dalej » W 11. minucie rozpoczęła się ofensywna sekwencja przyjezdnych. Najpierw Fabiański poradził sobie z mocnym strzałem Richarlisona. Następnie bramkarza West Hamu United sprawdził Lucas Digne, a chwilę później Polak odważnie wyszedł do piąstkowania, nie zważając na szarżującego Dominica Calverta-Lewina. We wszystkich tych przypadkach Fabiański spisywał się bezbłędnie. Defensywa Młotów istniała tylko na papierze.

Bez obrony się nie da

Brak wsparcia ze strony własnych obrońców znów dał się we znaki Fabiańskiemu w 33. minucie. Z prawej strony pola karnego wbiegł Seamus Coleman, który jak na tacy wyłożył piłkę Bernardowi. Brazylijczykowi pozostało tylko z bliska dostawić nogę. Bramkarz gospodarzy znów był bez szans. Dla byłego gracza Szachtara Donieck było to premierowe trafienie w Premier League.

Gospodarze zawodzili w obronie, nie byli też w stanie wiele zdziałać w ofensywie. W drugiej połowie sytuacja niewiele się zmieniła. Everton w pełni kontrolował grę, cały czas częściej przebywając pod polem karnym Fabiańskiego. W 83. minucie w poprzeczkę trafił Richarlison.

Wynik nie uległ już zmianie. Everton zasłużenie wygrał w Londynie z West Hamem United 2:0 i był to najniższy wymiar kary.