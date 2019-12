Fabiański wrócił z przytupem. Kolejny karny do kolekcji

Kibice West Ham United docenili występy Łukasza Fabiańskiego. Polski bramkarz został przez nich wybrany piłkarzem sezonu. - To coś niesamowitego, szczególnie w moim pierwszym sezonie w tym klubie - powiedział Fabiański.

Trzy miesiące trwała przerwa w grze Fabiańskiego po kontuzji, jakiej nabawił się pod koniec września. Podstawowy bramkarz West Ham United i reprezentacji Polski doznał urazu mięśnia uda podczas meczu z AFC Bournemouth i musiał poddać się operacji.

Wraca i broni karnego

W sobotę pojawił się w bramce po raz pierwszy po 91-dniowej przerwie. Początek miał kiepski. Już w 9. minucie meczu faulował gracza gości, za co został ukarany żółtą kartką, a drużyna Leicester stanęła przed szansą wykorzystania rzutu karnego.

Do piłki podszedł Demarai Gray, ale Fabiański doskonale wyczuł jego intencje, rzucił się w odpowiednim kierunku i obronił strzał.

Był to już siódmy obroniony przez polskiego bramkarza rzut karny w Premier League.



Siódmy obroniony rzut karny Fabiańskiego w #PremierLeague!

Lepsi są tylko:

11 - Heurelho Gomes

10 - Mignolet

9 - Green, Sørensen, Howard, Given

8 - Foster, James



Zatrzymywał: Mahreza, Arnautovicia,Rooneya, Jezusa, Shaqiriego, Rallsa i Graya.



Pierwsze miejsce w zasięgu — Filip Macuda (@f_macuda) December 28, 2019

Koledzy Fabiana nie stanęli na wysokości zadania

Fabiański został jednak ostatecznie zmuszony do wyjęcia piłki z siatki, i to dwukrotnie. Najpierw, w 40. minucie po kapitalnie rozegranym przez Leicester ataku, gdy zupełnie nie niepokojeni przez obrońców piłkarze Leicester rozgrywali piłkę w polu karnym, strzałem głową skierował ją do bramki Kelechi Iheanacho.

Piłkarz Barcelony domaga się zaległych premii. Klub zaskoczony Niecodzienne... czytaj dalej » Dziesięć minut po wznowieniu gry po przerwie Gray zrehabilitował się za źle wykonany rzut karny i po pięknej asyście Ayoze Pereza znalazł się z Fabiańskim sam na sam. Tym razem pokonał polskiego bramkarza strzałem z 10 metrów.

Gospodarze odpowiedzieli w międzyczasie trafieniem Pablo Fornalsa w 45. minucie, ale ostatecznie nie byli w stanie doprowadzić do wyrównania w całym meczu i West Ham uległ na własnym terenie Leicesterowi 1:2. Drużyna Polaka z dorobkiem zaledwie 19 punktów zajmuje odległe 17 miejsce w tabeli Premier League, tuż nad strefą spadkową.

Męczarnie Tottenhamu z ostatnią drużyną ligi

Cały mecz w składzie Southampton rozegrał Jan Bednarek. Jego zespół zremisował u siebie 1:1 z Crystal Palace po bramce Jamesa Tomkinsa dla gości i wyrównującym trafieniu Danny'ego Ingsa.

W trwającym aż 98 minut spotkaniu Norwich i Tottenhamu drużyna Jose Mourinho nie była w stanie znaleźć skutecznego sposobu na ostatni zespół tabeli i po remisie 2:2 wywiozła z Norwich tylko punkt.

Wyniki sobotnich spotkań w Premier League:

Brighton - Bournemouth 2:0

Newcastle - Everton 1:2

Southampton - Crystal Palace 1:1

Watford - Aston Villa 3:0

Norwich - Tottenham 2:2

West Ham - Leicester 1:2

Burnley - Manchester United - trwa