Dwa samobójcze gole w bramce Fabiańskiego. Szalony mecz w Premier League

Przed tygodniem West Ham przegrał z Manchesterem United 0:1. W bramce gości bardzo dobrze spisywał się Fabiański, ale nie miał szans przy samobójczym golu Craiga Dawsona. W niedzielę przy okazji derbów Londynu historia miała się powtórzyć.

Piorunujący start West Hamu

Anglicy pod wrażeniem Modera. "Był wszędzie, obrońcy nie mogli go złapać" W doskonałym... czytaj dalej » W tym sezonie Premier League West Ham jest rewelacją rozgrywek i ciągle znajduje się blisko występów w Lidze Mistrzów (piąta lokata, dwa punkty straty do czwartej ekipy Chelsea). Arsenal może tylko pomarzyć o takim osiągnięciu. W angielskiej ekstraklasie jest dziewiąty, a do ewentualnego triumfu w Lidze Europy, który daje Champions League, jeszcze daleka droga (Kanonierzy awansowali do ćwierćfinału).

Niedzielny mecz szybko pokazał, skąd tak dobre miejsce West Hamu w tabeli. Gospodarze potrzebowali niewiele ponad pół godziny, by prowadzić 3:0! To był piorunujący start. Najpierw wspaniałym uderzeniem zza linii pola karnego popisał się wypożyczony z Manchesteru United Jesse Lingard. 28-letni pomocnik jest w wyśmienitej formie. Strzelił już pięć goli w ośmiu meczach dla West Hamu, a także po blisko dwóch latach doczekał się powołania do reprezentacji Anglii i być może zagra z Polską na Wembley 31 marca.

Ten sam zawodnik wypracował drugą bramkę dla Młotów. Lingard zaskoczył rywali bardzo szybkim wznowieniem gry przy rzucie wolnym, posłał asystę w pole karne do Jarroda Bowena, a ten pokonał bramkarza strzałem przy bliższym słupku. Na 3:0 w 33. minucie podwyższył z najbliższej odległości Tomas Soucek (dziewiąty raz w sezonie).

Źródło: Getty Images Jesse Lingard (z prawej) jest w świetnej formie

Honorowy gol padł po mocnym uderzeniu Alexandre Lacazette. Fabiański był bez szans, gdyż futbolówka odbiła się jeszcze rykoszetem od nogi Soucka. Ostatnim piłkarzem West Hamu, który trafił do bramki rywali i swojej w jednym meczu Premier League był Frank Lampard w 1998 roku.

Mocna odpowiedź Arsenalu

Na drugą połowę Kanonierzy wyszli bardzo zmobilizowani i już po chwili mogli po raz drugi pokonać Fabiańskiego. Lacazette przelobował wychodzącego z bramki Polaka, ale piłkę sprzed samej linii wybił Issa Diop. Goście nie rezygnowali i dopięli swego w 61. minucie. Ponownie mogli cieszyć się po golu samobójczym. Tym razem piłkę do własnej bramki wpakował Dawson.

West Ham jest pierwszym zespołem, który strzelił dwa gole samobójcze w Premier League od 2017 roku. Wówczas własnego bramkarza pokonywali piłkarze Leicester w spotkaniu... z Arsenalem.

Kanonierzy do końca meczu byli bardzo groźni, ale gospodarze także mieli swoje szanse. W najlepszej z nich Michail Antonio zamiast do pustej bramki trafił z bliska w słupek. Ta niewykorzystana okazja zemściła się w 82. minucie. Wówczas Fabiańskiego, który przed laty występował w Arsenalu, precyzyjnym strzałem głową pokonał Lacazette. Mimo starań z obu stron więcej bramek już nie padło.

West Ham - Arsenal 3:3 (3:1)

Bramki: Lingard (15), Bowen (17), Soucek (32) - Soucek (38 - gol samobójczy), Dawson (61 - gol samobójczy), Lacazette (82).