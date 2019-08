Holenderski rekordzista zakończył karierę. Teraz chce stworzyć własne muzeum

Sneijder swoją decyzję przekazał w wywiadzie transmitowanym na kanale klubu FC Utrecht. Pochodzi on z tego miasta, ale, co ciekawe, nigdy nie grał w miejscowej drużynie. Pijany skakał po samochodzie. Wesley Sneijder aresztowany Wesley Sneijder... czytaj dalej »

"Silne uczucia"

Teraz ma w niej pełnić funkcję doradcy. Mało tego, na stadionie tego klubu planuje stworzyć muzeum o swojej karierze.

- Moje uczucia do tego miasta są bardzo silne, a kiedy zakończyłem karierę chcę mieć miejsce, w którym będę się dzielił moim doświadczeniem - zaznaczył 134-krotny reprezentant Holandii.

Żaden inny piłkarz z tego kraju nie ma na koncie takiej liczby występów w drużynie narodowej. Sneijder zadebiutował w kadrze 16 lat temu, a po raz ostatni zagrał w niej w ubiegłym roku. W 2010 roku wywalczył z Pomarańczowymi wicemistrzostwo świata, a cztery lata później trzecie miejsce w mundialu.

Uwagę zwrócił na siebie jako zawodnik Ajaksu (2002–07), ale najlepszy sezon klubowy zaliczył w rozgrywkach 2009/10, gdy w barwach Interu Mediolan triumfował w Lidze Mistrzów oraz zdobył mistrzostwo Italii i Puchar Włoch. Ponadto grał też w Realu Madryt i Galatasaray Stambuł, a ostatnio występował w katarskim zespole Al-Gharafa.

Wesley Sneijder has retired from professional football.



What a player, what a career pic.twitter.com/2qhk7fpAEY — Goal (@goal) 12 sierpnia 2019

Drobnej budowy pomocnik, często chwalony za kreowanie gry, technikę i drybling rozegrał w swojej karierze 573 mecze, w których strzelił 152 gole i zaliczył 142 asysty.