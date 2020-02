Genialny nastolatek to za mało. Borussia sensacyjnie odpadła z Pucharu Niemiec

HSV przegrywało z trzecioligowym Chemnitzer FC w Pucharze Niemiec 1:2, ale strzał Sonnego Kittela sprawił, że piłkarze z Hamburga doprowadzili do dogrywki.

To nie było trudne zadanie dla polskiego napastnika. Lewandowski dobił odbitą piłkę do pustej bramki i Bayern prowadził w Cottbus z Energie 1:0 w meczu DFB Pokal.

Co za strzał! Coman podwyższył w meczu z Energie

Co za strzał! Coman podwyższył w meczu z Energie

To było kapitalne widowisko. Wolfsburg pokonał po dogrywce Hallescher FC 5:3 w 1. rundzie Pucharu Niemiec. Zobaczcie wszystkie gole, niektóre z nich były naprawdę szczególnej urody.

Już we wtorek rozpocznie się rywalizacja w drugiej rundzie Pucharu Niemiec. Obrońca tytułu Bayern Monachium zmierzy się na wyjeździe z VfL Bochum. Transmisja w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze rozpocznie sie o godzinie 20.

Bayern Monachium przegrywał do przerwy z VfL Bochum 0:1 w meczu 2. rundy Pucharu Niemiec. Transmisje w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Serge Gnabry doprowadził do remisu 1:1 w 83. minucie meczu 2. rundy Pucharu Niemiec między VfL Bochum a Bayernem Monachium. Transmisja w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Serge Gnabry doprowadził do remisu z Bochum

Serge Gnabry doprowadził do remisu z Bochum

30.10 | We wtorkowych ośmiu meczach drugiej rundy Pucharu Niemiec kibice zobaczyli 24 bramki. Wiele z nich było ładnej urody, eurosport.pl wybrał te najładniejsze. Która zasługuje na miano numeru jeden?

30.10 | We wtorkowych ośmiu meczach II Pucharu Niemiec kibice zobaczyli 24 bramki. Wiele z nich było ładnej urody, eurosport.pl wybrał te najładniejsze. Która zasługuje na miano numeru jeden?

Robert Lewandowski w starciu z VfL Bochum rozegrał jedynie drugą połowę. Polakowi bardzo zależało na zwycięstwie, ale koledzy z zespołu często zawodzili go niedokładnymi podaniami i bezradnością w konstruowaniu akcji. "Lewy" często irytował się na boisku, rozkładał ręce, dyrygował. Sam gola nie strzelił, ale Bayern zdołał pokonać rywala 2:1 i awansować do trzeciej rundy Pucharu Niemiec.

Źle rozpoczęła się druga runda Pucharu Niemiec dla Wolfsburga i Jeffrey'a Brumy. W 13. minucie meczu obrońca Wilków w przypadkowy sposób skierował piłkę do własnej siatki, dając tym samym RB Lipskowi prowadzenie 1:0. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Pechowa trzynastka Brumy. Obrońca Wolfsburga wbił piłkę do...

Pechowa trzynastka Brumy. Obrońca Wolfsburga wbił piłkę do...

Między 55. a 61. minutą meczu Wolfsburg otrzymał trzy ciosy od Lipska. Najpierw do siatki trafił Marcel Sabitzer, później Emil Forsberg, a rywala na łopatki powalił Konrad Laimer. Wolfsburg przegrywał wówczas już 0:4. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W 88. minucie rozpędzony Lipsk wykorzystał kolejne błędy Wolfsburga. Timo Werner popędził z piłką pod pole karne, a później pięknym uderzeniem umieścił piłkę w siatce. Lipsk wygrał 6:1 i awansował do trzeciej rundy Pucharu Niemiec.

Dopiero w 89. minucie Wolfsburg zdołał wbić piłkę do siatki w starciu z Lipskiem. Sztuki tej dokonał Wout Weghorst. Był to jednak tylko gol na pocieszenie, gdyż Wilki przegrały aż 1:6. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Dopiero w 71. minucie meczu Borussia Dortmund - Borussia Moenchengladbach padł pierwszy gol. Do siatki trafił zawodnik gości Marcus Thuram, który uderzeniem głową nie dał szans bramkarzowi gospodarzy. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Po bramce Marcusa Thurama Borussia Dortmund przegrywała 0:1. Wtedy na ratunek przbył Julian Brandt. Pomocnik BVB w ciągu trzech minut strzelił dwa gole i poprowadził swój zespół do zwycięstwa 2:1. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Brandt bohaterem BVB. Dwa gole, które dały awans do 3. rundy...

Brandt bohaterem BVB. Dwa gole, które dały awans do 3. rundy...

W 70. minucie spotkania Werder - Borussia Dortmund Milot Rashica podwyższył prowadzenie gospodarzy na 3:1. Ta bramka okazała się decydująca w kwestii awansu do ćwierćfinału Pucharu Niemiec, a mecz zakończył się rezultatem 3:2. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Rashica zapewnił Werderowi awans do ćwierćfinału Pucharu...

Rashica zapewnił Werderowi awans do ćwierćfinału Pucharu Niemiec

W 78. minucie spotkania Werder - Borussia Dortmund przepiękną akcję przeprowadził Giovanni Reyna. 17-latek wyminął kilku rywali, a później popisał się bajecznym strzałem. Bramkarz gospodarzy nie miał żadnych szans. To był jednak tylko gol na otarcie łez, gdyż BVB przegrało 2:3. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się podczas meczu Werder - Borussia Dortmund w 3. rundzie Pucharu Niemiec. Spotkanie zakończyło się wygraną gospodarzy 3:2. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się podczas meczu Eintracht Frankfurt - RB Lipsk w trzeciej rundzie Pucharu Niemiec. Spotkanie zakończyło się wygraną gospodarzy 3:1. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się podczas meczu Kaiserslautern - Fortuna Duesseldorf w trzeciej rundzie Pucharu Niemiec. Goście wygrali to spotkanie aż 5:2. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się podczas meczu Schalke - Hertha BSC w trzeciej rundzie Pucharu Niemiec. Spotkanie zakończyło się wygraną Schalke 3:2 po dogrywce. Jedną z bramek dla gości zdobył Krzysztof Piątek. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Potężnym i celnym uderzeniem popisał się Leonardo Bittencourt w pierwszej połowie starcia Werder - Borussia Dortmund. Zawodnik gospodarzy huknął tak mocno, że golkiper BVB nie miał żadnych szans na skuteczną interwencją. Spotkanie zakończyło się wygraną Werderu 3:2 i awansem do ćwierćfinału Pucharu Niemiec.

PUCHAR NIEMIEC W EUROSPORT PLAYERZE

Na papierze było to starcie Dawida z Goliatem. Z jednej strony broniący się przed spadkiem i zawodzący na całej linii w Bundeslidze Werder, z drugiej - BVB, w każdym z trzech ostatnich meczów wbijająca po pięć goli i odprawiająca kolejnych rywali z kwitkiem.

Historia na otarcie łez

We wtorek to wszystko nie miało znaczenia. Trener Borussii dokonał kilku zmian w składzie i jego zespół nie przypominał samego siebie z ostatnich kilku tygodni. Już do przerwy, po trafieniach Daviego Selke i Leonardo Bittencourta, było 2:0 dla gospodarzy i nad Weser Stadionem wisiało widmo sensacji.

Oglądaj Wideo: Eurosport Piękny gol Bittencourta w meczu Werder - BVB w 3. rundzie Pucharu Niemiec

Faworytom nie pomogło nawet wejście Haalanda. Robiący furorę 19-letni Norweg strzelił gola po 20 minutach gry, zanotował ósme trafienie w czwartym meczu w nowym klubie (rekord w niemieckich zespołach), ale drużyny nie zbawił.

Oglądaj Wideo: Eurosport Haaland strzela jak na zawołanie. Gol Norwega w Pucharze Niemiec

Również dlatego, że w dalszej części meczu zmarnował szansę na kolejną bramkę. Skończyło 3:2 dla gospodarzy, bo na listę wpisali się jeszcze Milot Rashica dla Werderu i kolejne złote dziecko Giovanni Reyna dla BVB. 17-letni Amerykanin nie dość, że trafił w cudowny sposób, to został również najmłodszym strzelcem gola pucharowych rozgrywek w Niemczech. Ale tylko na otarcie łez.

Oglądaj Wideo: Eurosport Bajeczna technika Reyny. Fantastyczny gol na pocieszenie dla BVB

Lipsk też za burtą

Rozstrzygnięcie z Bremy to niejedyna sensacja wtorku w DFB Pokal. Z rozgrywkami pożegnał się również niedawny lider Bundesligi RB Lipsk, który przegrał niespodziewanie we Frankfurcie z Eintrachtem 1:3.

Dla Juliana Nagelsmanna i jego piłkarzy jest to informacja tym gorsza, że wpadli w dołek tuż przed prawdopodobnie najważniejszym meczem sezonu. W niedzielę zmierzą się oni na wyjeździe z Bayernem, a spotkanie może zdecydować o tytule mistrzowskim.

Oglądaj Wideo: Eurosport Filip Kostić ustalił wynik meczu na 3:1 dla Eintrachtu

Bayern z kolei 1/8 finału Pucharu Niemiec ma wciąż przed sobą. Ekipa Roberta Lewandowskiego podejmie w środę Hoffenheim (transmisja o 20.45 w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze).

Dwa dni, osiem meczów

Każde spotkanie 1/8 finału Pucharu Niemiec pokaże na żywo Eurosport Player, a poszczególne mecze będą transmitowane w Eurosporcie 1 i Eurosporcie 2. Na stronie eurosport.pl materiały wideo, w tym skróty spotkań i najładniejsze gole.

Wyniki wtorkowych meczów 1/8 finału Pucharu Niemiec:

Eintracht Frankfurt - RB Lipsk 3:1

1. FC Kaiserslautern - Fortuna Duesseldorf 2:5

FC Schalke 04 - Hertha BSC 3:2 (po dogrywce)

SV Werder Brema - Borussia Dortmund 3:2

Plan transmisji środowych meczów 1/8 finału Pucharu Niemiec:



18:30 Bayer 04 Leverkusen - VfB Stuttgart (Eurosport Player)

18:30 SC Verl - Union Berlin (Eurosport Player)

20:35 Bayern Monachium - TSG Hoffenheim (Eurosport 1 i Eurosport Player)

20:45 1. FC Saarbruecken - Karlsruher SC (Eurosport Player)