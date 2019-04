Piłka w prawym rogu, bramkarz w lewym. Jeśli karny, to u Lewandowskiego pewny gol

Bayern pokonał Werder 3:2 i awansował do finału

Już w 1. minucie starcia z SSV Ulm w 2. rundzie Pucharu Niemiec Fortuna Duesseldorf przegrywała 0-1. To rozwścieczyło piłkarzy gości. Jeszcze przed końcem 1. połowy Fortuna prowadziła 4-1, a ostatecznie wygrała 5-1. Świetne zawody rozegrał Dodi Lukebakio, który strzelił dwa piękne gole i miał asystę. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Dovedan wprowadził Heidenheim do 3. rundy Pucharu Niemiec

Już w 1. rundzie Pucharu Niemiec zobaczyliśmy wiele niesamowicie pięknych bramek. Zobacz pięć najlepszych. We wtorek zostaną rozegrane mecze 2. rundy Pucharu Niemiec. Od 18:10 w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze rozpocznie się studio przed meczem Hannover 96 - VfL Wolfsburg, a o 20:45 początek transmisji ze spotkania Roedinghausen - Bayern Monachium.

W 1. rundzie Pucharu Niemiec zobaczyliśmy kilka kapitalnych asyst, a show skradł pomocnik Borussii Dortmund Jadon Sancho. Zobacz pięć najlepszych asyst. We wtorek zostaną rozegrane mecze 2. rundy Pucharu Niemiec. Od 18:10 w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze rozpocznie się studio przed meczem Hannover 96 - VfL Wolfsburg, a o 20:45 początek transmisji ze spotkania Roedinghausen - Bayern Monachium.

RB Lipsk pokonał TSG 1899 Hoffenheim 2:1 i awansował do kolejnej fazy zmagań w DFB Pokal. Zobacz najważniejsze wydarzenia.

Do 64. minuty starcia z Darmstadt Hertha miała spore problemy z ofensywą. Sytuację odmieniło wejście Vedada Ibisevicia. Napastnik najpierw sam strzelił gola, a później miał udział przy bramce Maximiliana Mittelstaedta. Hertha wygrała 2-0 i awansowała do trzeciej rundy Pucharu Niemiec.

RB Lipsk w końcu ruszył do ataku i wyrównał stan meczu z Victorią Koeln na 1-1 w 1. rundzie Pucharu Niemiec. Gola strzelił Yussuf Poulsen, ale chwilę wcześniej pudło weekendu (a może nawet sezonu) zaliczył Lukas Klostermann. Rozgrywki DFB Pokal na żywo na antenach Eurosportu oraz Eurosport Playerze.

To wcale nie był spacerek. RB Lipsk po mękach pokonał na wyjeździe w 1. rundzie Pucharu Niemiec czwartoligowca Victorią Koeln 3-1. Oto skrót z tego spotkania. Mecze DFB Pokal na żywo na antenach Eurosportu oraz w Eurosport Playerze.

Cóż to był za mecz! Borussia Dortmund dwa razy ratowała się w końcówkach meczu 1. rundy Pucharu Niemiec przeciwko Greuther Furth. Najpierw drużyna Łukasza Piszczka doprowadziła do remisu 1-1 w 95. minucie regulaminowego czasu gry, a w dogrywce zadała decydujący cios na 2-1 również w ostatniej 120. minucie. Rozgrywki DFB Pokal na żywo na antenach Eurosportu oraz w Eurosport Playerze.

Tak Schalke ustaliło rezultat meczu 1. rundy Pucharu Niemiec przeciwko 1 FC Schweinfurt. Piłkarze z Gelsenkirchen wygrali wyjazdowy mecz 2:0 i awansowali do kolejnej rundy.

Lider 2. ligi awansował do ćwierćfinałów

W 3. rundzie Pucharu Niemiec doszło do starcia dwóch zespołów z zaplecza Bundesligi. Lepsze okazało się Paderborn, które pokonało Duisburg 3:1. Zobacz skrót tego spotkania. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz emocjonującą serię jedenastek, która zadecydowała o awansie Werderu Brema do ćwierćfinału Pucharu Niemiec. Rywalizacja o Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Co prawda Fortuna Duesseldorf wysoko przegrała w Pucharze Niemiec z Schalke 04, ale jednym z jasnych punktów gości był Dawid Kownacki. Dla Polaka wypożyczonego z Sampdorii był to pierwszy występ w nowych barwach.

Robert Lewandowski znalazł się w polu karnym i posłał piłkę na głowę do Kingsleya Comana, który z bliskiej odległości wepchnął ją do siatki w dogrywce. Bayern Prowadził na Stadionie Olimpijskim 3:2.

Dwie asysty Lewego. Bayern awansował do ćwierćfinału Pucharu...

Piękne akcje i kapitalne podania. Zobacz najlepsze asysty z meczów trzeciej rundy Pucharu Niemiec. Walka o to trofeum na żywo wyłącznie w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kapitalny refleks Claudio Pizarro, bajeczna technika Marco Reusa. Zobacz pięć najpiękniejszych goli trzeciej rundy Pucharu Niemiec. Walka o to trofeum na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Chwila nieuwagi źle się skończyła dla piłkarzy Bayernu Monachium. Bawarczycy w zaledwie 60 sekund stracili dwa gole w półfinale Pucharu Niemiec przeciwko Werderowi. Dzięki temu gospodarze doprowadzili do wyrównania 2:2.

Robert Lewandowski strzela, a Bayern prowadzi na wyjeździe w półfinale Pucharu Niemiec z Werderem 1:0. To już 30. bramka Polaka w tych rozgrywkach. Transmisja spotkania trwa w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Rzuty karne Robert Lewandowski ma opracowane do perfekcji. Tym razem z jedenastu metrów Polak trafił przeciwko Werderowi w półfinale Pucharu Niemiec. Bramka dała Bayernowi prowadzenie 3:2 i prawdopodobnie awans do wielkiego finału.

Lewandowski nie pierwszy raz w ostatnich sezonach wkroczył do akcji, kiedy drużyna najbardziej go potrzebowała. Była 80. minuta, a chwilę wcześniej, w zaledwie minutę, Bawarczycy stracili dwubramkowe prowadzenie. Faulowany w polu karnym był Kingsley Coman.

Polak zrobił, co do niego należało. W swoim stylu zmylił Jiriego Pavlenkę i dał Bayernowi awans do 23. finału Pucharu Niemiec. Lewandowski skutecznie wykonał już 44. rzut karny w karierze.

Oglądaj Wideo: Eurosport Gol Lewandowskiego z rzutu karnego przeciwko Werderowi

W środowy wieczór Polak trafił też na 1:0. W sumie snajper uzbierał w tej edycji rozgrywek pięć trafień i tylko o jedno ustępuje Pierre-Michelowi Lassodze z Hamburga.

O trofeum Bayern zagra 25 maja z RB Lipsk. Transmisja w Eurosporcie 1.

3,5 roku bez pomyłki

Lewandowski wprowadził Bayern do finału Pucharu Niemiec Robert... czytaj dalej » Do pierwszej jedenastki w karierze 30-letni dziś napastnik podszedł bardzo dawno temu. Był sierpień 2007 roku, a Lewandowski w barwach Znicza Pruszków biegał po boiskach pierwszej ligi (drugi poziom rozgrywek). Pierwszy rzut karny w zawodowej karierze skończył się golem. Piłkę z siatki wyciągał bramkarz ŁKS-u Łomża Michał Chachula.

Niemal 12 lat później Lewandowski jest jednym z najlepszych egzekutorów jedenastek na świecie, prawdziwą bestią. Między sierpniem 2014 a marcem 2018 nie pomylił się ani razu. Strzelając "na dwa tempa", kolejnych bramkarzy przyprawiał o białą gorączkę. Przez trzy i pół roku trafił 21 razy z rzędu. Kto go zatrzymał? On sam. W meczu z Hamburgiem (10 marca 2018) po prostu przestrzelił, posłał piłkę nad bramkę. Zresztą ostatnia pomyłka (27 stycznia 2019 ze Stuttgartem) to również brak precyzji, wcale nie dobra interwencja bramkarza.

Ogółem Lewandowski (w regulaminowym czasie gry) do jedenastek podchodził 49 razy. Zmarnował pięć z nich, co daje mu fantastyczną, niemal 90-procentową skuteczność. A trzeba pamiętać, że trafiał też w konkursach rzutów karnych ze Szwajcarią i Portugalią podczas Euro 2016.

Źródło: tvn24.pl Lewandowski i jego pomyłki z 11 metrów

Trzy z pięciu pomyłek to karne obronione przez bramkarzy. Zatrzymywali go Adam Federici, Manuel Neuer i Daniel Masuch.