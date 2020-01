Gwiazda światowej piłki jechała pociągiem z pucharami w walizce. Wysiadła bez niej

Rok 2019 należał do 28-letniej środkowej obrończyni. Co prawda jej Francja odpadła w ćwierćfinale mundialu ze Stanami Zjednoczonymi, ale ona sama była wyróżniającą się postacią. Na mistrzostwach świata strzeliła trzy gole.

Z kolei sukcesy klubowe weszły jej w krew. Od 13 lat reprezentuje barwy Lyonu, który latem po raz trzeci z rzędu obronił trofeum w Lidze Mistrzów.

Zorientowała się dopiero w domu

Zaszczyty, które na nią spadły w podsumowaniach 2019 roku, dziwić zatem nie mogą. Renard zajęła szóste miejsce w plebiscycie na Złotą Piłkę "France Football" oraz trafiła do jedenastki roku FIFA. Tą drugą nagrodą długo się nie nacieszyła.

Jak poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, w czwartek zostawiła trofeum w pociągu.

"Podróżowałam pociągiem relacji Paryż-Lyon. Niestety zostawiłam w nim walizkę, w której miałam trofea »France Football« i FIFA The Best. Zorientowałam się, kiedy byłam już w domu, i momentalnie wróciłam na dworzec. Udało mi się odzyskać bagaż, ale drugiej z tych nagród już w nim nie było. Liczę na to, że obsługa kolei pomoże mi ją odzyskać" - napisała piłkarka. Jej apel został udostępniony na Facebooku już ponad dwa tysiące razy.

Zguby do tej pory nie odnalazła.