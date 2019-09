Skandal w Budapeszcie. Słowacki sektor wspierał gospodarzy, zagłuszono hymn

Gol w 90. minucie w Lublanie i nowy wicelider w "polskiej" grupie W cieniu meczu... czytaj dalej » W południowej Słowacji żyje bardzo duża społeczność węgierska, która mocno utożsamia się z ojczyzną. W poniedziałek przedstawiciele mniejszości przyjechali do Budapesztu i zajęli miejsca w sektorze gości.

Przebrani w czarne barwy

Za ich sprawą przez cały mecz z tej części trybun dało się słyszeć doping dla gospodarzy. Na dodatek większość fanów z sektora gości miała na sobie czarne barwy, a więc takie, jak węgierscy kibice. Nie mogli natomiast trzymać flag w kolorach miejscowej reprezentacji, bo tego zabraniają przepisy UEFA.

Sektor gości był przedzielony na pół. Z jednej strony przebywali ci wspierający Węgrów, a z drugiej Słowaków. Momentami robiło się naprawdę nieprzyjemnie. Policja musiała kilka razy temperować nastroje.

- Ostrzegaliśmy, że coś takiego może się stać. Spodziewaliśmy się, że kibice, którzy przyjadą z naszego kraju, będą wspierać gospodarzy. Dlatego też poprosiliśmy policję o zabezpieczenie sektora. Ci ludzie kupili bilety legalnie. Nie mogliśmy nic zrobić. Jedynym rozwiązaniem był mur z policjantów – powiedział sekretarz generalny słowackiego związku piłki nożnej Jozef Kliment.

Nie było słychać hymnu

Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania zagłuszony został hymn przyjezdnych. Była to odpowiedź miejscowych na to, co stało się w marcu w Trnawie. Wtedy to słowaccy fani gwizdali i buczeli w trakcie odgrywania najważniejszego narodowego utworu Węgrów.

- To wstyd. Takie rzeczy nie powinny się zdarzać w piłce nożnej. Nie ma znaczenia, czy ktoś jest z Węgier czy Słowacji. Hymnowi należy się szacunek - skomentował selekcjoner Słowaków Pavel Hapal.

Jego podopieczni nie przejęli się tym, co stało się przed rozpoczęciem starcia. Wygrali 2:1.



Disgusting scenes in Hungary where home crowd whistles through Slovak anthem and takes half of their away-sector just to have more fans around. Luckily karma serves right and Slovakia takes the win, while 19-old Róbert Boženík scored his on his senior debut in the first team. pic.twitter.com/rjYlaHvKwM — Billy (@MonsignorBilly) 9 September 2019





Takie zwycięstwo smakuje jeszcze lepiej

- Nie podobało mi się nie tylko to, że nie słyszeliśmy hymnu, bo był zagłuszany. On też został puszczony bardzo cicho. Dobrze, że kibice nas wspierali. Nie było miło w ich sektorze, widziałem, co tam się dzieje. W tych okolicznościach zwycięstwo smakuje jeszcze lepiej - powiedział słowacki defensor David Hancko.

- Patrzyliśmy na siebie w czasie hymnu, bo nie byliśmy pewni, czy go słyszymy. Udało nam się usłyszeć tylko jego część. To przykre. Nasza wygrana była reakcją na to, co się stało. W sektorze gości byli Słowacy, którzy kibicowali Węgrom. To smutna sprawa. Jesteśmy jednak wdzięczni tym, którzy nas wspierali. Dobrze ich słyszeliśmy, mimo że byli w mniejszości - dodał środkowy obrońca przyjezdnych Milan Skriniar.

Po tym zwycięstwie Słowacja jest druga w tabeli grupy E.

Źródło: Getty Images Kibice Słowacji w Bratysławie

Grupa E

Azerbejdżan - Chorwacja 1:1 (0:1)

Węgry - Słowacja 1:2 (0:1)

1. Chorwacja 5 3 1 1 10-5 10

2. Słowacja 5 3 0 2 9-7 9

3. Węgry 5 3 0 2 7-6 9

4. Walia 4 2 0 2 4-4 6

5. Azerbejdżan 5 0 1 4 5-13 1