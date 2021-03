"Szkoda mi Mateusza. Stwierdzono gen świadczący o mutacji brytyjskiej"

Eliminacje mistrzostw świata jeszcze się nie rozpoczęły, a polska kadra już napotkała pierwsze problemy. We wtorek gruchnęła wiadomość o potencjalnym zakażeniu jednego z reprezentantów. W środęoficjalnie poinformowano, że jest nim Klich.

Niemiecki sędzia poprowadzi mecz Polaków. Znamy go dobrze z mistrzostw Europy Niemiecki sędzia... czytaj dalej » - Szkoda mi Mateusza, bo czuje się znakomicie. W jego wynikach stwierdzono gen świadczący o mutacji brytyjskiej. Z pewnością będzie nam go brakowało. Piłkarz, który zagra za niego musi być tak samo dobry. Wszyscy pozostali zawodnicy dobrze się czują i są zaskoczeni. Nie mają żadnych symptomów zakażenia - mówił Boniek reporterowi TVN24 przed odlotem do Budapesztu.

Brytyjską mutację koronawirusa uważa się za groźniejszą od wariantu klasycznego. Tydzień temu minister zdrowia Adam Niedzielski przyznał, że brytyjska mutacja odpowiada w Polsce za ponad połowę ostatnich zakażeń.

Zwycięstwo z dedykacją

Klich był podstawowym zawodnikiem u byłego selekcjonera Jerzego Brzęczka. Niewykluczone, że znalazłby się również w wyjściowym składzie na czwartkowe spotkanie z Węgrami, które będzie debiutem Paulo Sousy. Nowy trener kadry ma więc utrudnione zadanie.

- Żyjemy w bardzo trudnych czasach. Laboratoria bardziej decydują o tym, kto wyjdzie na boisko, a kto nie. Kiedyś myśleliśmy, że koronawirus gdzieś jest, ale nikogo nie dotyka, a teraz w rodzinie każdego z nas czy wśród znajomych ktoś tę chorobę przechodził - przyznał Boniek.

- Wie pan, dlaczego chciałbym wygrać? - zwrócił się do dziennikarza prezes PZPN. - Chciałbym to zwycięstwo zadedykować tym, którzy dbają o nasze zdrowie. Nie tylko lekarzom, za każdym z nich stoją pielęgniarki i reszta służby zdrowia. To są ludzie, którzy wykonują gigantyczną pracę - skończył.

TERMINARZ POLAKÓW W ELIMINACJACH MŚ

Trzy mecze w tydzień

Na środę zaplanowano w Budapeszcie konferencję prasową, tego samego dnia odbędzie się też trening naszego zespołu. Mecz rozpocznie się w czwartek o 20.45. Relacja w eurosport.pl.

Trzy dni później Polaków czeka mecz z Andorą w Warszawie, a 31 marca zagrają w Londynie z Anglią.